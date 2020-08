El sector de la música en directo de la Comunitat Valenciana reivindica la seguridad de los conciertos

La música en directo en la Comunitat Valenciana vive una crisis sin precedentes que hace muy difícil garantizar el futuro de las empresas vinculadas al sector, uno de los más afectados por las restricciones impuestas durante la actual crisis sanitaria. Los estudios realizados por las organizaciones representativas de la industria, como la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), la Valencian Music Association (VAM) y la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (PROMFEST), ya auguraban un año catastrófico en el cual muchas empresas se asoman al cierre.

Según las cifras disponibles, la previsión de pérdidas en la facturación del sector en la Comunitat Valenciana se aproxima a los 55 millones de euros desde el inicio del estado de alarma hasta el 15 de septiembre. Las empresas promotoras son las más afectadas por esta crisis, con un perjuicio aproximado de 38 millones de euros, un 83% de su facturación total. Además, el impacto total de la crisis de la Covid-19 en la industria de la música en vivo se estima en más de 70 millones de euros si se tienen en cuenta las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector.

Cultura segura, ante todo

Tras muchas semanas de inactividad, las empresas vinculadas a la música en directo han trabajado duramente para desarrollar eventos seguros durante el verano. De esta manera, el sector ha cumplido con todas las medidas establecidas por los gobiernos estatal y autonómico. En consecuencia, y a pesar de las dificultades que entraña la reducción de aforos, se han podido celebrar conciertos con todas las condiciones sanitarias para garantizar la seguridad del público.

En este punto, se deben destacar iniciativas como Republic Alive o Nits del Carme en La Marina de València, así como las Noches Mediterráneas en el Puerto de Alicante, entre otras. En estos acontecimientos que han tenido lugar durante los meses de julio y agosto no se ha registrado ningún contagio y los asistentes han podido disfrutar de la cultura al mismo tiempo que se respetaban las regulaciones respecto a la higiene, la trazabilidad, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Actualmente, cuando faltan pocas semanas para finalizar el verano, se observa un agravamiento de la situación provocada por la Covid-19. En estas circunstancias, el sector de la música en directo reivindica la necesidad de mantener la seguridad en todos los eventos. Asimismo, manifiesta su responsabilidad y capacidad para implementar y desarrollar todos los protocolos necesarios tal y como sucede en otras actividades (grandes superficies comerciales, hostelería, transporte público o sector educativo, entre otros).

Inseguridad por falta de información sobre los criterios de la Conselleria de Sanidad

Sin embargo, los promotores musicales se ven afectados por una gran inseguridad provocada por la falta de información sobre los criterios aplicados por la Conselleria de Sanidad para obtener las autorizaciones obligatorias para la realización de eventos para más de 400 personas. Ya se han denegado autorizaciones y se han cancelado eventos como el concierto que Mayte Martín iba a realizar en Sagunto el pasado 25 de agosto. Así, el sector teme una nueva ola de cancelaciones por parte de la administración, un hecho que repercutiría muy negativamente en la recuperación de la música en directo.

Los permisos se conceden o deniegan en el último momento, cuando faltan muy pocos días para el evento o incluso en las horas previas. Por este motivo, los agentes del ramo tienen muchas dificultades para afrontar inversiones empresariales, al mismo tiempo que se deben asumir gastos y pérdidas por la cancelación de espectáculos.

Mesa de diálogo con la administración

El sector valenciano de la música en directo exige a la Generalitat una mesa de diálogo donde participen todas las consellerias implicadas. El objetivo de esta iniciativa debe ser analizar los protocolos adoptados y encontrar fórmulas para poder llevar a cabo los eventos garantizando la seguridad del público, algo que es totalmente factible como se ha demostrado durante este verano.

La situación de la industria de la música en directo también requiere un Plan de rescate y una Plan de viabilidad para asegurar que las empresas puedan sobrevivir a esta crisis. De momento, las ayudas aprobadas han sido insuficientes y, además, no contemplan las necesidades a corto y medio plazo. En caso de no tomar medidas de forma urgente, los profesionales vinculados a la música en directo no podrán superar la situación y el sector se verá abocado al cierre masivo de compañías. Al igual que en el resto del Estado, el sector musical valenciano aporta más del 3% al PIB y genera miles de puestos de trabajo en la Comunitat a lo largo del año.