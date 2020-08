De tal palo tal astilla

Los Flores, los Ozores, los Bardem, los Alterio, los Molina, los Bosé o los Larrañaga son algunas de las sagas de artistas más famosas de nuestro país, una lista a la que se suman los Mañas, los Arias, los Bernardeau o los Fernández, una nueva hornada de jóvenes estrellas que heredan el talento familiar. Y parte de este talento se ha visto en el Festival de Cine de Málaga, donde la actriz Gala Amyach ha debutado, precisamente, con el último trabajo de su padre, el cineasta Achero Mañas, «Un mundo normal», una cinta en la que comparte protagonismo con Ernesto Alterio, Magüi Mira y Ruth Díaz.

El nombre de pila de esta joven es Laura Mañas, pero el artístico es Gala Amyach en honor a su abuela paterna. Tiene 25 años y le ha hecho mucha ilusión trabajar con su padre: «Ha sido estupendo, no ha habido roces, no lo hemos pasado muy bien, es un director muy cuidadoso... me he sentido muy cómoda», explicó la actriz. Cuando nació Gala Amyach, su padre, el director del filme «El Bola» (2000), se encontraba fuera por motivos de trabajo. En plena adolescencia, con 12 años, se fue a vivir con su madre a Nueva York, donde comenzó a estudiar interpretación y también hizo sus primeros pinitos en una obra de teatro.

En este atípico festival de Málaga condicionado por la pandemia también ha debutado Ava Salazar, hija de la Paz Vega y el empresario Orsón Salazar. Con solo 11 años, acaba de terminar de rodar su primer largometraje, «La casa de caracol», un trabajo dirigido por Macarena Astorga y en el que ha compartido escenario con su madre y con Javier Rey.

Pero no es la primera vez que se pone ante la cámara. Cuenta ya con la experiencia de rodar un capítulo de la serie «Paquita Salas», dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Esta niña, que según dijo su madre a la revista Hola «tiene mucho talento: canta, baila... Es muy artista» , también ha sido modelo para el catálogo de Zara Kids.

Estas dos jóvenes revelaciones cinematográficas se añaden a la lista de otros hijos de actores que deciden seguir los pasos de sus progenitores. Es el caso de Greta Fernández, hija de Eduard Fernández y de la escritora Esmeralda Berbel, que conquistó la Concha de Plata en el pasado Festival de San Sebastián por su papel en «La hija de un ladrón» (2019) .

Belén Écija, primogénita de Belén Rueda y del productor de televisión Daniel Écija, también ha decidido seguir la estela de sus padres y debutó en la serie «La valla», de Antena 3, donde comparte protagonismo con Ángela Molina, su hija, Olivia Molina, y Unax Ugalde, entre otros.

Miguel Bernardeau, primogénito de Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau, se ha convertido en el actor de moda desde que apareció en la serie «Élite», donde da vida a Gúzman, un adolescente de familia adinerada con matices canallas. En su primera aparición en 2016, Bernardeau daba vida a un soldado en «Cuéntame cómo pasó», una serie de ficción en la que también hizo su primer cameo su hermana María, que se metió en la piel de Mercedes Alcántara cuando era niña, papel que protagoniza de adulta Ana Duato.

Mientras que Andrea Molina, hija de Lydia Bosch y Micky Molina, espera su oportunidad, Jon y Daniel Arias, hijos de Imanol Arias y Pastora Vega, de 33 y 18 años respectivamente, han dirigido sus carreras hacia el mundo de la interpretación.

Si Jon, que también tiene cualidades para la música, ha participado en series como «Olmos y Robles», «El Ministerio del Tiempo», «Perdida» o «Instinto», Daniel ha trabajado en películas como «Segunda oportunidad» (2019), dirigida por Álvaro de Armiñán. En «Anacleto, agente secreto» (2017), Daniel Arias coincidió con su padre, Imanol Arias, al igual que en el filme «Pájaros de papel» (2010), de Emilio Aragón.

Pronto también se podrá ver a Dora Dora Postigo, rebautizada como Dora Salvatore, apellido en honor a su madre Bimba Bosé, que protagonizará la próxima película del actor y director Paco León.