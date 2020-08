Miguel Herrán: "No he dejado esta profesión por Luis Tosar y Karra Elejalde"

Famoso por interpretar a Río en «La casa de papel», Miguel Herrán presenta en el Festival de Málaga «Hasta el cielo», una película de acción en la que participa junto a Luis Tosar.

La cultura tiene que adaptarse a la nueva realidad. Lo ha vivido en el Festival de Málaga.

No solo la cultura, yo creo que el país y el mundo se tienen que adaptar. Es una situación mundial que nos ha afectado a todos, que ha dejado a gente en la calle. Hay que que adaptarse porque si nosotros nos acojonamos y no venimos al festival, ya no hay festival, ya no se presenta la peli, ya la gente no va al cine... porque si no vamos nosotros ¿quién coño va a ir? Así que sí, nosotros nos tenemos que adaptar pero el resto del mundo también.

Presenta «Hasta el cielo». ¿Cómo vivió la cancelación del festival en marzo?

Yo vivo a expensas de todo, soy una persona tremendamente despreocupada... y no me he enterado de esto hasta hace dos días. Yo le doy importancia a las cosas que para mí tienen importancia, si yo no puedo meterle mano y no lo puedo cambiar, tampoco me voy a preocupar. Si se cancela la peli, pues se cancela. ¿Es una putada? Por supuesto. ¿Me hacía mucha ilusión? Sí. ¿Me voy a comer la cabeza? No. No me voy la meter mierda que no sea necesaria.

«Hasta el cielo» es una película vibrante, de mucha acción... para una persona que ama el deporte de riesgo habrá sido todo un lujo.

La he disfrutado muchísimo. Además, una de las cosas que más me gustan son los coches y esta tiene a cascoporro. De hecho, la peli tiene un gag y es que el coche de mi personaje es mi coche. Eso para mí era la hostia.

Con muchas escenas de acción también, ¿son suyas o tuvo doble?

La gran mayoría son mías. Hay dos que no. Pero, por ejemplo, los derrapes los hacía yo y fuera de cámara hacía también mucho el capullo. Me he divertido mucho.

Su personaje, Ángel, de alguna manera, ¿te has identificado con tu época previa a entrar en el mundo del cine?

He sido como Ángel en muchas cosas pero yo tiraba por otras ramas, ya está.

El director, Daniel Calparsoro, dice que Ángel tiene «toda la ambición y nada que perder», ¿cómo construyó ese personaje?

He cogido muchas cosas de mi pasado, he cogido muchas cosas de mi presente y he estudiado mucho sobre los aluniceros y hablé también con la policía para ver como era este tipo de gente, cómo se comportaba. Con toda esa información, construí.

Es la tercera vez que coincide en un rodaje con Luis Tosar, ¿qué tal es?

Para mí es más que un padre. Yo no he dejado esta profesión por Luis Tosar y Karra Elejalde. Y yo a Luis lo he admirado siempre, desde que vi Celda 211, no me cabía que un personaje tan logrado, con tanto matiz, con esa voz, luego fuera tan diferente de lo que es él. Es un genio. A parte de que a nivel profesional es mi referente, a nivel personal también lo es. El mejor regalo que yo he tenido de esta profesión ha sido Luis Tosar y ojalá poder compartir todos mis proyectos con él, siempre.

De todos los personajes que ha hecho hasta ahora, Darío, Río, el soldado Salazar, Ángel... ¿si pudiera vivir una vida de todas las que has interpretado, ¿cuál te gustaría?

Probablemente la de Darío [ A cambio de nada] porque es la menos comprometida. Al final, Darío estaba en un punto en el que empiezas a construir tu vida, no querría tener la vida de Ángel ni la de Río, porque no soy ni uno ni otro. Quedarme me quedo con la mía, con mi vida, pero si tengo que elegir elegiría la de Darío. Al final sí que se parecía mucho a mí, porque yo era un hijoputa pero luego algo bueno había, muy en el fondo.

En 2015, decía que quería seguir siendo actor pero que aspiraba a hacer tu propia película, ¿estás aspiraciones siguen o han cambiado?

Siguen. Lo que dije en su día y lo mantengo, para mí hacer las películas es un sueño a muy largo plazo y sin prisa ninguna, primero quiero conseguir una estabilidad económica, una estabilidad vital, quiero hacerme mi casa, estar tranquilo, que mi madre esté tranquila, la hipoteca pagada y cuando todo esté bien, entonces igual que me cojo unos años sabáticos y me pongo a escribir. Pero hasta entonces ni me voy a comer la cabeza ni voy a empezar escribiendo gilipolleces, ni ideas que tengo. Le dedicaré su tiempo.

Calparsoro explica que «Hasta el cielo» es una película que habla de sueños y de las cosas que «hay que sacrificar» para conseguirlos. ¿Qué ha sacrificado Miguel Herrán?

Mi vida entera. Para estar ahora mismo donde estoy no puedo salir a fiestas, no puedo ir a mi pueblo, no puedo salir a la calle... no puedo hacer muchas cosas. Yo he dicho que van a ser un sacrificio que yo personalmente he decido hacer, porque a mí nadie me obliga. Yo perfectamente podría estar en Tailandia tocándome los huevos, viviendo ahí tranquilamente pero me compensa y lo que decido es aprovechar esto momento que puede ser único en la vida.