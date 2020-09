Pedro Casablanc recibirá el Premio de Honor del Festival de Alicante

El actor Pedro Manuel Ortiz Domínguez, más conocido como Pedro Casablanc, recibirá el Premio de Honor del Festival de Cine Alicante de este año. Un galardón que reconoce su prolongada trayectoria en el mundo de la interpretación y que recogerá el próximo 17 de octubre, en la gala inaugural del certamen de la C. Valenciana.

Tras una nominación a un Goya como mejor actor por su trabajo en B, La película y un premio Ondas por la serie «Mar de Plástico», así como otro galardón del Sant Jordi de Cinematografía y un Fotogramas de Plata, el intérprete asegura que recibe el reconocimiento honorífico «con sorpresa, con ilusión y con la duda de si me merezco o no este premio tan importante que me emociona y me une aún más a esta tierra», de la que asegura que es su tierra «de adopción».

Un rasgo que comparte con el doctor alicantino Balmis, a quien interpretó en el largometraje 22 ángeles. Este médico llevó la vacuna de la viruela a América y Filipinas inoculada en niños y niñas, una gesta que ha regresado al ideario colectivo con motivo de la pandemia, pues el ejército español eligió su nombre para denominar la operación desplegada en marzo en todo el país para frenar el coronavirus. «No deja de ser significativo y es bonito porque era un personaje bastante desconocido, no lo teníamos demasiado presente y lo que él hizo fue impresionante», asegura Casablanc a este respecto. Por eso, «necesitamos un nuevo Balmis, no que nos traiga la vacuna de algún sitio, pero sí que la descubra».

Tras meses de confinamiento en los que se ha centrado en el cuidado de su huerta, el actor he retomado «cierta actividad», como él mismo explica, y ya está rodando. Tras colaborar en dos películas, actualmente se encuentra inmerso en la primera serie de Alejandro Amenábar, «La fortuna».

Además, también está pendiente de su renovación para la segunda temporada de la serie «Toy boy», sobre la que afirma que «espera» que se produzca. «Hemos tenido un primer contacto con la productora y querían que mi personaje continuase. Hemos hecho como una familia entre el reparto y aunque no esperábamos este éxito parece que se están escribiendo los nuevos guiones».