El director invitado de la OCV no asistirá al Sagunt a Escena por los contagios en España

El director americano James Gaffigan, quien iba a dirigir mañana a la Orquesta de la Comunitat Valenciana en el Teatro Romano de Sagunt, no viajará finalmente a España por la cuarentena que tendría que cumplir de regreso a su lugar de residencia tras pasar unos días en la C. Valenciana. Gaffigan vive en Noruega. «Debido a la cuarentena impuesta por las autoridades noruegas en todos esos vuelos procedentes de España, Gaffigan, residente en Noruega, no podrá estar presente en los conciertos del 4 de septiembre en el Auditorio de Castelló ni el sábado 5 en el teatro romano de Sagunt a Escena», ha informado el Institut Valencià de Cultura.

Por ello, y en ambos casos, «Gaffigan será sustituido por Josep Pons, director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona»

Estreno de «Saguntilíada»

El festival Sagunt a Escena llega a su recta final con el estreno del espectáculo «Saguntilíada», una producción de la saguntina Companyia Hongaresa de Teatre, que se representa hoy a las 22.30 horas. La obra está escrita y dirigida por Paco Zarzoso e interpretada por Lola López, Ferran Gadea, Marcos Sproston, Àngel Fígols, Jéssica Martín, Enric Juezas, Mafalda Bellido, Blanca Martínez, Miguel Lázaro, Alejandro Monzonís, Jéssica Martínez, Víctor Vila y Pedro Heredia.

Asimismo, la composición y dirección musical del espectáculo está a cargo de Jesús Salvador 'Chapi', al frente del grupo L'Horta Brass, que está formado por los músicos José Luis Rodrigo, Nino Villanueva, Vicent Muñoz, Andrés Maupoey y Contxi Valero.

«Saguntilíada» es un viaje por todos los géneros teatrales, desde el teatro clásico hasta el posdramático, en el que el verdadero protagonista es el propio teatro de Sagunt. La obra es viaje que lleva al espectador por diferentes épocas históricas y por los hechos más destacados que tuvieron lugar allí en su momento. Se trata de un espectáculo contemporáneo e innovador que, además, incorpora la danza y el movimiento corporal acompañados por la música en directo.