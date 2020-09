Hugo Silva: "Vernos de nuevo en 'Los hombres de Paco' nos hacía ilusión"

En un año complicado para la industria audiovisual, Hugo Silva es uno de los actores españoles con más proyectos en marcha. Este viernes presenta la serie 'Nasdrovia' en el FesTVal, pero sobre el horizonte también se divisan 'La cocinera de Castamar' y el esperado regreso de 'Los hombres de Paco', de los que habla con Efe.

'Nasdrovia', de Movistar+; 'La cocinera de Castamar' y 'Los hombres de Paco', ambos de Atresmedia; y, que no se nos olvide, la cuarta temporada de 'El Ministerio del tiempo', de RTVE. En todos estos proyectos hay un denominador común, además de que se tratan de series de televisión que se estrenan en este 2020; Hugo Silva.

El actor madrileño habla de "suerte" al valorar junto a Efe en una entrevista este año tan diferente en el que, sin embargo, ha podido tanto presentar unos proyectos como rodar otros: "He tenido suerte y he podido conectar proyectos en este año tan raro", comenta.

Silva reconoce que, al inicio de la pandemia, pensó que iba a ser muy complicado trabajar y que, incluso, no comenzarían a "rodar de nuevo hasta el año que viene". No ha sido así y, paradójicamente, el actor es uno de los que más producciones tiene en marcha.

En mayo presentaba la cuarta temporada de 'El Ministerio del tiempo', de la que habla con mucho cariño, haciendo hincapié incluso en la idea de que la serie debería ser, por decirlo de algún modo, casi una asignatura obligatoria en el colegio: "'El Ministerio del tiempo' es un bien común de España de la que se debería hacer una temporada cada dos años, como mínimo".

Lo comenta con cierto tono de humor, pero cualquier 'ministérico' que se precie estaría de acuerdo con esta afirmación. El actor reitera que estaría "encantado" de participar de nuevo "si se animan" a continuar con la historia, algo que la audiencia pide a gritos.

En esta cuarta jornada del FesTVal de Vitoria, Silva se incorpora de manera virtual a la rueda de prensa de presentación de la serie 'Nasdrovia', en la que su compañera de reparto Leonor Watling comparte escenario con el director de la ficción, Marc Vigil, y los creadores de la misma Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez.

'Nasdrovia' es una comedia "diferente, muy particular" que le atrapó desde el primer guion, comienza explicando Silva a Efe: "Leí el primer capítulo y pensé que realmente no tenía ningún referente en España, que no había nada parecido. Me gustó muchísimo".

No obstante, si hay una serie de la que todo el mundo habla, y aplaude su regreso, es 'Los hombres de Paco', en la que Silva se encuentra actualmente inmerso y en pleno rodaje: "Estoy feliz. Es como si no hubiera pasado el tiempo", reconoce.

"Te pones a repasar el texto en casa y por un lado da vértigo, pero por otro tu cuerpo conoce y reconoce perfectamente el personaje, el código. Va solo. Aunque haya pasado mucho tiempo, la máquina va sola", explica Silva en relación a volver a dar vida a Lucas once años después del final de la serie.

El actor habla de las medidas de seguridad del rodaje, "muy estrictas, lógicamente", pero se queda con una secuencia que pudo grabar hace unos días con sus dos compañeros de batalla, Paco Tous y Pepón Nieto.

"El otro día tuvimos una secuencia los tres juntos y parecía como si nunca hubiésemos dejado de rodar". "Somos muy amigos los tres y hemos tenido mucho contacto, pero vernos de nuevo en 'Los hombres de Paco', después de tantos años, nos hacía mucha ilusión", reconoce.

Y hablando de rodajes, Silva también se encuentra grabando 'La cocinera de Castamar', una producción de Buendia Studios para el horario de máxima audiencia de Antena 3, ambientada en el Madrid del siglo XVIII y en la que el actor lidera el reparto junto a Michelle Jenner y Roberto Enríquez.

"Llevamos rodando casi un mes y estoy muy contento. He hecho muy poquitos personajes así y lo estoy disfrutando mucho. Me encanta el reto", apunta el actor, quien dará vida a Enrique de Arcona en esta adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez.

Finalmente y tras un año complicado en el que, sin embargo, el actor ha podido sacar adelante varios proyectos, Silva reflexiona y habla de futuro, alegando que prefiere no pedir y "esperar a lo que venga".

"Esta profesión me ha sorprendido mucho más a mí de lo que yo había imaginado de ella. Casi que prefiero ver qué más me trae", dice. No obstante, sí pide una segunda temporada de 'Nasdrovia': "Si hacemos una segunda temporada yo estaría encantado porque quiero ver qué pasa con Julián. Tengo mucha curiosidad porque creo que es un personaje que puede dar muchas vueltas", concluye.