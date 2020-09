Isabel Coixet, Premio Nacional de Cine

La directora y guionista catalana Isabel Coixet fue distinguida ayer con el Premio Nacional de Cinematografía 2020 que concede el Ministerio de Cultura. Autora de películas como La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí o La librería, por la que ganó en 2018 su octavo Goya y el primero a mejor película, Coixet (Barcelona, 1960) es una de las directoras más consolidadas y cosmopolitas del cine español.

El jurado ha destacado sobre su trayectoria, de más de tres décadas, que «abre nuevos caminos en el cine español» y «su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo», según el comunicado difundido por el ministerio. «Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos. Es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su valentía para asumir riesgos, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo», señaló el jurado.

Tras ser conocedora del galardón, Coixet aseguró que destinará los 30.000 euros con los que está dotado el premio para «la gente que empieza y que necesita un empujón». «Tengo algunos proyectos de gente que está empezando y pienso volcar ese dinero en eso», manifestó la cineasta, que conoció la noticia a través de una llamada del gabinete del ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, cuando cerraba las últimas mezclas de su película Nieva en Benidorm, filmada en la localidad alicantina. La catalana recibirá el Premio el día 19 en el marco del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, convirtiéndose así en la tercera mujer que lo recibe, además de manera consecutiva, tras los galardones de la cineasta Josefina Molina (2019) y la productora Esther García (2018).

Coixet recuerdó, en estos momentos, que sus padres siempre la llevaron a las salas y le infundieron «el amor al cine». «Desde luego -afirma-, no sé si vendrá mi madre a San Sebastián, pero si no viene, estaré pensando en ella cuando me entreguen el premio». «Mis padres veían esto del cine como con distancia, pero siempre me apoyaron, y siempre les hizo mucha ilusión todo lo que he hecho».

Respecto a este año tan raro en el que le llega el máximo reconocimiento del cine español, la directora opinó: «Todos estamos buscando nuestros puntos cardinales». «Aprender a vivir en esta incertidumbre es duro. Pero tendremos que hacerlo, tendremos que pensar y rompernos la cabeza con ideas para adaptarnos a este temporal».