Susu tiende un puente musical a la esperanza

«Ser poeta es mantenerte fiel a tu esencia / pase lo que pase, sea lo que sea. / Dibujar lo invisible y vivir en las nubes». Palabras y música de la cantautora Susana Moll, Susu, que construyen un umbral elocuente y preciso en las entrañas de «Mundo vacío», la canción que abre su último disco, «Ella me salva», ya disponible en los canales digitales más importantes y en la tienda de www.susumusica.com. Una obra luminosa, lúcida y sincera de pliegues y repliegues que llega tras los meses sombríos del confinamiento, y que responde a los deseos de su creadora de «insuflar energía y esperanza, compartir emociones. Invitar a crear, a imaginar, y a seguir soñando. Todo eso es importante porque llena de sentido una realidad que a veces puede resultar tan abrumadora como absurda». La música hizo durante el estado de alarma las veces (con las voces) de puente «que conecta con el otro. El país entero se llenó de puentes. De balcón a balcón. La música no dejó de sonar ni un sólo instante». Y ahora suena «Ella me salva», «un trabajo hecho con mimo desde el minuto uno» y que deja clara la intención de Susu de hacer canciones de calma y tormenta que llamen a las puertas de la emoción y escribir «porque lo siento, porque lo necesito, porque me divierte y a la vez me hace sentir yo misma. Compongo y escribo desde que tengo uso de razón. Desde muy niña». Una niña que, como recuerda el escritor Ivo Fornesa en la biografía escrita para la página web de la artista, nacida en San Sebastián y que pasó gran parte de su vida en Barcelona, a los ocho años «escribía entusiasmada sus primeras canciones». De aquellos temas infantiles a los de «Ella me salva» hay un gran pertrecho de aprendizaje, tesón y sabiduría en constante (re)volución, como dejan constancia unas piezas que, como señala Fornesa, exponen «gajos de vida, jirones del corazón, esquirlas del alma, sangre caliente, sudor y, de seguro, alguna lágrima». «Olvidarse del tiempo, olvidarse del tiempo», la apuesta única y doble que afronta Susu en «Mundo vacío», dispuesta a «sobrevivir en el asfalto soñando con montañas». Cazadora de sensaciones y sentimientos al rojo vivo a la que atraen las emociones fuertes y los secretos a medias compartidos: «El amor nunca debería olvidarse», canta en «Cuenco de obsidiana», «ni desligarse del misterio, / no vaya a ser que se nos escape». Porque la música de Susu surca cielos exhaustos y sugerentes donde «los vuelos cortos también son hermosos», una artista fugada de un «Estanque infinito» donde soñaba con volar, consciente de que «la vida no espera, la vida se escapa». Huidas que dejan la huella de ausencias como la que se estremece en «¿Dónde te fuiste?», desgarro íntimo por su amiga Britta Crameri «al saber que el tiempo se agotó». Heridas, sueños, vuelos, nubes. Cantar es contar y encontrarse. «Ella me salva», la canción que da título al disco, es una confesión en toda regla, un murmullo que «se cuela por las rendijas del ama». Escuchemos: «Soy un animal herido / que espera el milagro de ser libre, / entonces ella aparece y me salva». En el alma de Susu caben muchos sueños, entre ellos un «Amor platónico» que aparece y desaparece al amanecer, en las brumas de un «gran abismo en mi interior». Hay preguntas sin nombre en «Perfecto antagonismo»: «Cuesta entender por qué el universo es infinito / y tú eres frío como un témpano de hielo». ¿Logrará su alma deshacer todo ese hielo? Los seres humanos somos, en palabras de Susu, «Hojas al viento». Vuelan, y caen. «Todo y nada». Tormenta y huracán, belleza y monstruosidad. «¿A dónde vamos con tanta maldad?», se pregunta, nos pregunta una creadora que resucita en «El Fantasma» sus llantos de madrugada por «una huella de barro en mi alma hecha pedazos». Alma que sortea los restos del naufragio y camina entre «Erizos de arena» para sumergirse «en la inmensidad del océano», preparada para olvidarse del tiempo, olvidarse del tiempo... Susu ha publicado cuatro álbumes: «En la arena» (2005), «Calma» (2007), «Bosque vacío» (2012) y «Mi habitación» (2015). También es autora de tres libros-disco infantiles: «La media luna y las estrellas» (2010), «La media luna se va de viaje» (2012), y «Mundo y Niña Mariposa», editados por Alba Editorial. «Ella me salva» se grabó el invierno anterior a la pandemia. Fue producido por Miky Forteza y grabado por los músicos Joan Vigo (contrabajo); Víctor Gorriti (guitarra); Xavi Molero (batería) Neus Tamayo (cello). Susu dedica su obra en especial a su amiga Britta Crameri, que seguramente le diría, de estar aquí: «Susu, a pesar de todo, ¡siempre hay que celebrar la vida!»