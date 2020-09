Los Sirera, Rebeca Valls y Paco Zarzoso, nominados a los Premios de las Artes Escénicas

La Conselleria de Cultura ha dado a conocer los nominados de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas, que se celebrarán el 2 de noviembre de 2020 en el Teatre Principal de Castelló.

Los nominados a mejor espectáculo para niñas y niños: 'Lù', de la Cia. Maduixa; 'Nautilus, 20.000 llegu?es de viatge submarí', de La Negra, y 'El misteriós cas de Houdini i l'habitació tancada', de Nacho Diago-Producciones en la Luna. Como mejor espectáculo de artes de calle han sido nominados: 'Social Animal', de Titoyaya Danza; 'Maletes de terra', de Visitants, y 'Los Mañas', de Compañía Lucas Escobedo.

Los nominados a mejor espectáculo de circo son: 'La vaca que riu', de la Companyia Patrícia Pardo; 'El desig d'estar junts', de La Finestra Nou Circ, y 'Save the temazo.org', del Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

Las nominadas a mejor actriz son: Rebeca Valls por 'Dinamarca'; Cristina Fernández Pintado por 'What is love? Baby don't hurt me', y Laura Romero por 'Todo Verde'. Los nominados a mejor actor son: Josep Manel Casany por 'L'electe'; Jordi Ballester por 'El mètode Grönholm', y Jorge Valle por 'Hamlet'.

Asun Noales por 'Vigor Mortis'; Paloma Calderón por 'Âtman, el comiat', e Irene Ballestero por 'Cos a cos (E-111)' han sido nominadas a mejor bailarina, mientras que los nominados a mejor bailarín son Maynor Chaves por 'Réquiem'; Carlos Fernández por 'Vigor Mortis', y Carlos Peñalver por 'Quan els ocells prenen el vol'.

Los nominados a mejor artista de circo son Marisa Ibáñez por 'Sophie'; Matías Marré por 'Save the temazo', y Marilen Ribot por 'Save the temazo'.

A la mejor dirección escénica han sido nominados: Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons por 'Acampada', y Carles Sanjaime por 'L'electe'. La nominación a mejor dirección coreográfica ha sido para: Rosángeles Valles por 'Âtman, el comiat'; Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Gustavo Ramírez Sansano por 'Social Animal'.

Las nominaciones a mejor texto corresponden a: Rodolf Sirera y Josep Lluís Sirera por 'Dinamarca'; Paco Zarzoso por 'La casa de les aranyes', y Marcos Luis Hernando por 'Delírium'. Compiten como mejor versión, traducción o adaptación: Jaume Policarpo por 'Hamlet'; Víctor Sánchez Rodríguez por 'What is love? Baby don't hurt me', y Paula Llorens por 'Historia de una maestra'.

Los nominados a la mejor composición musical son: Joan Cerveró por 'Dinamarca'; Voro García por 'Al·legories', y Pep Llopis por 'Âtman, el comiat'. Respecto a la mejor iluminación son: Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Juanjo Llorens por 'Vigor Mortis', y Marc Gonzalo por 'Acampada'.

Los nominados a mejor escenografía son: Luis Crespo por 'Vigor Mortis'; Anaïs Florín y David Vanderth por 'Ingovernables', y Joan Collado por 'Acampada'. Finalmente, aspiran a ganar el premio a mejor vestuario Pascual Peris por 'Dinamarca'; Carmen Soriano y Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Teresa Juan por 'What is love? Baby don't hurt me'.