Música al azar, juegos de niños y un museo que sale de sus galerías

La escalera, la biblioteca, un pasillo entre dos puertas, una estancia de paso, el jardín... Un museo es mucho más que el conjunto de sus salas expositivas y así lo han entendido los cinco artistas -Llorenç Barber, Álex Marco, Pilar Beltrán, Xisco Mensua y Mau Monleón-, que participan en la nueva edición de IVAM Produce con cinco obras que proponen al visitante cinco maneras diferentes de dialogar con el espacio expositivo.

Así, el «no músico» Llorenç Barber ( Aielo de Malferit, 1948) ha convertido el vestíbulo en un «umbral sonoro» a las propuestas artísticas del IVAM. A través de un programa informático, los 18 escalones de la escalera que conduce al primer piso transforman las pisadas de los visitantes en sonidos de campanas. «Músicas desconfinadas» es, sin embargo, una instalación sonora que no sigue un patrón establecido, no hay una nota por escalón. Los algoritmos se han puesto al servicio del arte sonoro para que las pisadas jueguen con el azar y con el silencio. «El arte sonoro -proclamó Barber durante la presentación-, comienza en los museos y en las galerías, no en los conservatorios».

La escalera nos lleva hasta la Biblioteca, donde Xisco Mensua (València, 1968) ha instalado «48 publicaciones», un estudio que recoge pinturas que reproducen portada y cubiertas de diferentes publicaciones que conserva un amigo suyo en su biblioteca particular de Bellreguard, además de dibujos a lápiz de algunos aspectos de sus contenidos. «El libro como objeto de arte autónomo», indicó el autor. Junto con las creaciones, Xisco Mensua ha dispuesto unas vitrinas donde muestra el proceso de creación de cada una de ellas.

La obra de Pilar Beltrán (Castelló, 1970) ha girado muchas veces en torno a la idea del viaje y del tránsito, por eso considera el hall de la tercera planta un lugar perfecto para «Proyecto Agua, II. (1x100= 1000)», una serie de cianotipias que muestran imágenes de diversos recipientes (botellas, garrafas, cubos, vasos, etc.), a través de las cuales se propone visualizar de forma gráfica lo que suponen 1.000 litros de agua.

La intención última de esta instalación es que sea una pieza participativa que tenga una implicación directa con el problema abordado. Así, plantea el canje de las imágenes que la conforman por una aportación económica que se destinará a la compra de depósitos de agua para la población desplazada en Idlib, en Siria.

Aunque la instalación de Álex Marco (València, 1986) se encuentra en el anodino hall de entrada al IVAM Lab, la inspiración para «Lo que pasa en el parque se queda en el parque» la ha encontrado en los niños que juegan en el jardín trasero del museo. A Marco le gusta trabajar a partir de los rastros pictóricos que dejan los habitantes de la ciudad y, en este caso, invita al visitante a convivir con la pintura que ha dispuesto sobre el suelo y alterarla, pisarla, deteriorarla y dejando su huella.

Y el jardín trasero del museo ha sido el lugar elegido por Mau Monleón (València, 1965), para su «Patios por la Igualdad». Más que una instalación, se trata de una campaña por la igualdad entre mujeres y hombres y una reivindicación cumplimiento de la Ley de igualdad. Para ello, se plantean diferentes acciones tanto en el espacio físico «offline» (el Jardín del IVAM) como en el espacio virtual «online».

Una directora «excelente»

«Este proyecto de reflexión, basado en la generación de sentidos fruto de la intervención y diálogo con el propio IVAM como espacio de significación, es una muestra que queda abierta al público en nuestro afán de atraer a visitantes con propuestas culturales como esta», indicó la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, sobre IVAM Produce en una presentación a la que no pudo acudir el todavía director del museo valenciano José Miguel G. Cortés.

Esta previsto que la próxima semana tome posesión de su cargo la nueva directora, Nuria Enguita, sobre quien Tamarit auguró será una «excelente» directora porque tiene «méritos tiene de sobra», aunque reconoció que le hubiera gustado que hubiera tenido «más competencia» en el concurso para acceder al cargo, al que únicamente se presentaron dos candidaturas.