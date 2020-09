Sandra Guimarães sustituye a Nuria Enguita como directora artística de Bombas Gens

La Fundació Per Amor a l'Art (FPAA) ha elegido a la portuguesa Sandra Guimarães como nueva directora artística de su centro de arte Bombas Gens. Guimarães toma el relevo de Nuria Enguita, tras la salida de esta para dirigir el IVAM.

La presentación de Guimarães ante los medios tendrá lugar mañana en un acto en el que intervendrán Susana Lloret (vicepresidenta de FPAA), Vicent Todolí (director del Área de Arte de FPAA) y la nueva directora artística.

La carrera de Sandra Guimarães (Oporto) en las artes visuales abarca alrededor de 20 años e incluye puestos como curadora en el Museo Serralves (Oporto, Portugal) 1998-2010, así como directora fundadora de programas y curadora jefa en Remai Modern (Saskatoon, Canadá) 2015-2019. En 2018 fue miembro del grupo propositor para el ScotiaBank Premio de Fotografía (Toronto, Canadá).

En Serralves trabajó con Vicent Todolí (director fundador del museo) y organizó exposiciones de artistas contemporáneos como Alvess, Artur Barrio, Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Barry Le Va y Dan Graham, entre otros. También ha sido co-comisaria de la exposición "The 80's. A Topology", con obras de artistas como Miroslaw Balka, Pedro Cabrita Reis, Heimo Zobernig, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Julião Sarmento, Jimmie Durham, Thomas Schütte, Rosemarie Trockle, Isa Genzken, Rodney Graham, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Luc Tuymans, Eugenio Dittborn, Louise Lawler, Cindy Sherman, Jeff Wall, Stan Douglas, Robert Gober, Tony Cragg, Matt Mullican y David Hammons, entre otros.

En Remai Modern fue co-curadora del programa previo al lanzamiento del museo, así como de su exposición inaugural, "Field Guide". La muestra se completaba con otros proyectos como "What Can I learn from you. What can you learn from me" (Taller crítico), "Presence and production" de Thomas Hirschhorn, "Faces of Picasso, the collection selected by Ryan Gander", de Ryan Gander, y "Determinated by the River" de Tanya Lukin Linklater y Duane Linklater. La exposición incluyó alrededor de 80 artistas como Ian Wallace, Stan Douglas, Rodney Graham, Jeff Wall, John Baldessari, Dominique Gonzalez-Foerster, Ahlam Shibli, Haegue Yang, Raqs Media Collective, RHQuatman, Rosemarie Trockel, Abraham Cruzvillegas, Gabriel Kuri, Walid Raad, Luc Tuymans, Francis Alys, Hito Steyerl, Kara Uzelman, Emily Carr y Daniel Steegman Mangrané, entre otros.

También ha comisariado exposiciones individuales de Rosa Barba, Rikrit Tiravanija y Joan Jonas, y ha organizado la exposición de Jimmie Durham "En el centro del mundo", con el Hammer Museum en colaboración con el Whitney Museum de Nueva York y el Walker Art Center, en Mineápolis.

Su formación incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).