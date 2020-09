El Festival de San Sebastián abre con las estrellas Johnny Deep y Matt Dillon

Los estadounidenses Johnny Depp y Matt Dillon serán dos de las estrellas de Hollywood que visitarán el 68 Festival de Cine de San Sebastián, al que también acudirán sus compatriotas Gina Gershon y Viggo Mortensen, Premio Donostia de esta edición. Gershon estará junto a Elena Anaya en la presentación de «Rifkin´s Festival», la película de Woody Allen que hoy inaugura el certamen y de la que su director hablará telemáticamente desde Nueva York El actor británico Joe Alwyn, con el que se completa el jurado oficial presidido por Luca Guadagnino, se ha unido a una lista que incluye asimismo a Candela Peña, Blanca Suárez, Paz Vega, Raúl Arévalo, Alejandro Sanz, Javier Cámara, Irene Escolar, Bárbara Lennie y Roberto Álamo como parte del «star system» español. Son todas ellas presencias confirmadas, que tienen ya su billete de avión y reserva de hotel, aunque nadie puede garantizar su presencia a causa de la situación cambiante derivada de la pandemia. El miércoles se cayó el equipo de una película después de que uno de sus miembros diera positivo en Covid-19. La presencia de Johnny Depp se debe a su condición de productor de «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan»; un documental que compite por la Concha de Oro que ha dirigido Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues. El realizador participará también en la presentación, en un año en el que hay otra película musical en la Sección Oficial, «El gran Fellove», que se proyectará fuera de concurso y cuyo director es Matt Dillon, que regresará a San Sebastián 14 años después de recibir el Premio Donostia. El máximo galardón honorífico del Festival lo recibirá el jueves 24, Viggo Mortensen, que presentará «Falling», su debut tras la cámara. El cine latinoamericano estará representado por cineastas como Pablo Agüero («Akelarre», Sección Oficial), Eduardo Crespo («Nosotros nunca moriremos», Sección Oficial), Maite Alberdi («El agente topo», Perlak) y Michel Franco (Nuevo orden, Perlak). Otras presencias destacadas son las del director Jayro Bustamante, presidente del Jurado del Premio Horizontes, y la actriz Mariana di Girolamo, que tras presentar el año pasado «Ema» vuelve junto al director Leonardo Medel («La Verónica», Horizontes Latinos). En el Festival se proyectarán 142 películas, 63 menos que en 2019, pero se van a poder proyectar todas en sala.