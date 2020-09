"La 'llama' de los artistas durará más que el cine comercial"

El 68 Festival de Cine de San Sebastián se inició ayer con la proyección, fuera de concurso, de «Rifkin´s Festival», un rendido homenaje del director Woody Allen al viejo cine europeo que ama y que, según ha dicho en una rueda de prensa, no tiene por qué ser algo del pasado. «Bergman, Truffau, Fellini. Es posible tener cineastas autores en el futuro, no veo la razón por la que no pueda haberlos. Aquellos fueron una gran influencia y siguen siendo clásicos, igual que las obras de literatura», señaló el director vía satélite desde Nueva York, conectado al Kursaal a través de una pantalla de plasma. «Pero estoy seguro que habrá artistas iguales a esos maestros del pasado (...) Hay cineastas muy buenos que hacen películas muy serias, que suelen funcionar menos bien que el cine comercial; desgraciadamente -consideró el director de «Annie Hall» (1977)- vivimos una época en la que el cine comercial gana miles de millones; eso antes no pasaba». A las salas, ha señalado, «no les sale rentable mostrar filmes de bajo presupuesto y ganan más con esas otras; siempre es así, pero los que son artistas surgirán y aparecerán, aunque sea con una llama más baja, pero también será mas duradera».

«La cosmética ha cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo», ha resumido el creador. Allen disparaba así desde la primera respuesta: «Mi festival ideal sería uno que tuviera películas sin mucha promoción a nivel comercial y que pudiera ver mucha gente; cintas curiosas, sin tirón comercial, no las típicas, y que las pudieran ver los críticos y difundirlas por el mundo». La sala de prensa del Kursaal se estrenaba con menos de la mitad de los periodistas que suelen acudir a sus encuentros internacionales; así, con apenas ochenta representantes de medios de comunicación de todo el mundo -muchos se quedaron fuera-, Allen en una pantalla y el actor protagonista, Wallace Shawn, en otra, fueron recibidos con una ovación. La de ayer fue la segunda vez que Allen inauguró el Zinemaldia, tras la apertura en 2004 con «Melinda and Melinda», cuando el Festival le entregó el Premio Donostia. »