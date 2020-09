Taller de Canciones, lo último de la valenciana Ana Zomeño

Después de presentar su primer trabajo, Cinco Conocidas, en 2019, y Nuevas Conocidas a principios de este año, la cantautora valenciana Ana Zomeño lanza un nuevo EP, Taller de Canciones, con seis temas compuestos entre mayo y julio, en pleno desconfinamiento. El EP debe su nombre al taller online durante el que fue creado, también titulado Taller de Canciones e impartido por el cantautor uruguayo Gonzalo Déniz (Franny Glass). Sobre el taller, Zomeño cuenta lo siguiente: "Gonzalo nos proponía, en cada uno de los encuentros, diferentes vías de creación de canciones y cada jueves, por videollamada, todos escuchábamos las canciones de todos, hablábamos sobre ellas y se nos proponían nuevas instrucciones para escribir una nueva canción".

Así pues, el EP está formado por seis canciones ordenadas cronológicamente de acuerdo a las semanas del taller en las que se iban creando, de ahí que, delante de cada título, la autora haya querido especificar la fecha exacta en que presentó el tema en la videollamada semanal. "Nunca imaginé vivir algo así con un compositor al que admiro desde hace años", afirma Zomeño, que asegura que estos encuentros virutales con otros compositores y compositoras han sido una vía de escape en estos meses de incertidumbre y miedos. De ahí, de esos sentimientos y sensaciones que experimentó la autora durante las semanas del taller, nacen los seis temas que componen el EP, seis canciones cortas y espontáneas de estilos muy diferentes entre sí.

A la hora de componerlas, Ana Zomeño afirma haber trabajado de forma muy intuitiva. ''Muy lejos'', la primera canción, es una versión en castellano de ''Half the world away'' de Oasis. El EP sigue con ''Una foto desde el techo'', el single de este trabajo, donde se palpa la influencia del cantautor Franny Glass y de grupos como Lovely Luna. Continúa con ''T.E.M.M'' ("te he echado mucho de menos''), ''Una espina'', que recuerda a Natalia Lafourcade, ''Disimular'' y, por último, ''Haikus a Canet'', un tema en valenciano.

Los arreglos y la producción los ha hecho Paul Candau, de la productora Poules Production, guitarrista y productor de la banda valenciana Mr. Perfumme. De la parte audiovisual se ha encargado la productora valenciana Tuica, que ha trabajado con grupos como Los Punsetes, Triangulo de Amor Bizarro o LisaSinson.

Ana Zomeño presentará Taller de Canciones en un concierto en solitario el próximo viernes 25 de septiembre, en el Kaf Café (Benimaclet), con un aforo limitado a 40 personas. Más adelante, el 24 de octubre, la cantante valenciana actuará a dúo con Lucía Zambudio en La Casa de la Mar, a las 12:30h. Os esperamos.