Madrid cita a las mujeres de Sorolla antes de recalar en València en 2021

Las mujeres de pueblo, las pescadoras, las madres o las elegantes y modernas mujeres de la burguesía; la exposición «Sorolla femenino plural» recorre los estereotipos femeninos que el pintor valenciano retrató a lo largo de su carrera. La muestra, que tuvo que ser pospuesta por la pandemia, abre hoy en el Museo Sorolla de Madrid con una treintena de obras procedentes de colecciones particulares y de la colección del propio museo madrileño. En febrero de 2021 la exposición viajará a València donde podrá ser vista hasta mayo de ese año en la Fundación Bancaja. En declaraciones a este periódico el pasado marzo, Lorena Delgado, comisaria de la muestra en Madrid, señalaba que Sorolla pintaba «sobre todo la belleza y la elegancia» de la mujer. La suya, continúa, «es una representación optimista». Añade, además, que pintaba a mujeres «de toda condición», desde la alta burguesía hasta las chulas de los barrios de Madrid.

Delgado explicaba que no hay constancia de quién fue la primera mujer que Sorolla retrató, «quizás alguien de su entorno», reflexiona la experta. No hay que olvidar que su mujer, Clotilde García, fue una de sus mayores musas -quizás la que más- y posó para él en numerosas ocasiones. También retrató a sus hijas María y Elena. En este sentido, Delgado señala que Sorolla también fijaba su ojo y pincel en mujeres de entornos al aire libre como las pescadoras, que protagonizaban algunas de sus más célebres y aplaudidas pinturas marítimas. Sorolla, dice Delgado, encuentra la inspiración «en el mundo de su alrededor, era un observador incansable, como se ve en sus dibujos». Joaquín Sorolla nunca se declaró militante del feminismo, un movimiento que todavía no había cuajado en España, aunque sí fue un hombre de ideas liberales que mantuvo una estrecha relación con la Institución Libre de Enseñanza, promotora de la instrucción femenina y defensora de la igualdad, y donde estudiaron sus hijas. La obra del pintor valenciano retrató muchos de los estereotipos femeninos de su época: las sencillas trabajadoras del campo, las elegantes burguesas o las devotas amas de casa. Esos personajes rara vez son solamente «estereotipos», sino que son figuras tratadas con respeto y dignidad.

En la exposición de Madrid no incluyen los retratos de las mujeres de su familia, que el museo madrileño -ubicado en la antigua casa del pintor- ya expone habitualmente. Las principales heroínas populares que aparecen en los retratos de Sorolla serán las pescadoras valencianas, que cuidaban a sus hijos en la playa mientras esperaban que llegaran los barcos con el género de cada día. Siempre aparecen como figuras fuertes, dignas, cargando con niños en brazo y cestos de pescado, aunque en ocasiones se trate de mujeres muy jóvenes. Junto a ellas destacan las mujeres de la alta sociedad, como Raquel Meller, o la actriz María Guerrero ataviada como la Dama Boba, que forman parte de la muestra. En ellas, el vestido suele competir con el personaje: el pintor valenciano tenía una especial sensibilidad hacia la moda.

En la muestra también se han incluido algunos de los desnudos del pintor, como el de «Mesalina en brazos de un gladiador», una pintura mitológica, perteneciente al inicio de su carrera y que escasearán en etapas posteriores.