Ponce y Román inauguran la Gira de Reconstrucción para salvar la temporada taurina

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid ha sido el lugar elegido por la Fundación del Toro de Lidia para presentar la Gira de Reconstrucción, un plan compuesto por 21 festejos que tienen como objetivo principal obtener recursos económicos para realizar un programa de recuperación de festejos en plazas de tercera y cuarta categoría a partir de la temporada 2021.



Los toreros, por su parte, actuarán de una manera desinteresada con la finalidad de salvar una temporada taurina que se ha visto mermada por la grave pandemia del coronavirus y todos los festejos serán retransmitidos por Toros TV de Movistar a partir de mañana, cuando abra el telón el torero valenciano Román en la plaza cordobesa de Cabra. También hay que resaltar que cada torero que abre cartel ha elegido ganadería y compañero para formar su cartel.



En ese sentido, Victorino Martín, ganadero, presidente de la FTL y miembro del Comité de Crisis; junto a Cristina Sánchez, patrono de la FTL y el torero Pablo Aguado, han sido los encargados de presentar los detalles de la Gira de Reconstrucción ante personajes del mundo del toro como los toreros Diego Urdiales, Emilio de Justo o David de Miranda, empresarios como Manuel Martínez Erice, José Cutiño o Antonio Barrera, políticos como Miguel Abellán y ganaderos como Antonio Bañuelos y Juan Pedro Domecq.



"Hoy es un día histórico", ha comenzado su intervención Cristina Sánchez. "No tanto porque el mundo del toro nos hayamos unido sino porque lo hacemos con un poderoso proyecto que pretende servir de inicio para frenar una tendencia negativa que el sector taurino arrastraba los últimos años y que el COVID ha venido a acentuar", ha resaltado Cristina.



En este sentido, Victorino Martín, ha querido señalar la importancia del proyecto al incidir en que "esta Gira de Reconstrucción va a ser para crear un fondo económico con el que podamos recuperar plazas y fomentar las novilladas".





Tras exponer todos los detalles de la Gira de Reconstrucción, incluyendo la explicación de la composición de los carteles donde estarán las primeras figuras y ganaderías, el torero Pablo Aguado ha asegurado: "Los profesionales nos hemos unido de verdad, quizás tarde y quizás por primera vez, pero lo hemos hecho". "Habrá seguro críticas con los carteles, las ganaderías o las plazas", continuó el torero sevillano, "pero lo importante no es poner el foco ahí, sino en los carteles, ganaderías y plazas de tercera y cuarta categoría que vamos a poder recuperar a partir del año que viene. Lo importante no es qué toreros aparecemos en los carteles hoy, sino a qué toreros vamos a poder ayudar a estar en los carteles de esos pueblos el año que viene".Por su parte, Diego Urdiales aseguró en los micrófonos de la televisión que este plan de reconstrucción "debe ser el inicio a una unión verdadera para que nos comprometamos en la misma dirección por el bien del toreo porque nos tenemos que acordar de que el toreo está por encima de todos nosotros".Asimismo, sorprende la ausencia en los carteles de Andrés Roca Rey, torero peruano con mayor tirón taquillero de los últimos años que se retiró a mitad de temporada pasada por una lesión y todavía no ha vuelto a torear en ruedos europeos tras frustrar la pandemia sus dos reapariciones programadas en València por Fallas y en Ronda por la Goyesca. También faltan otros diestros como Morante de la Puebla, Antonio Ferrera o Alejandro Talavante.Entre las plazas de toros elegidas de tercera o cuarta categoría tampoco están dos cosos históricos de la Comunitat Valenciana como son los de Utiel o Requena que también han tenido que suspender sus ferias debido a la pandemia y que todos los años ofrecían programación taurina a finales de agosto y principios de septiembre.Estos son los carteles:. Toros de Santiago Domecq para Manuel Escribano y Román.. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce y Curro Díaz.. Toros de Garcigrande para El Juli y Álvaro Lorenzo.. Toros de Daniel Ruiz para Paco Ureña y Jorge Isiegas.. Toros de García Jiménez para El Fandi y López Simón (García Jiménez)Toros de Zalduendo para Sebastián Castella y Luis Bolívar.. Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso.. Toros de Victoriano del Río para Ginés Marín y Juan Leal.. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera y José Garrido.. Por la mañana: toros de Sánchez y Sánchez para Lea Vicens y Leonardo Hernández. Por la tarde: toros de Alcurrucén para Luis David y Joaquín Galdós.. Toros de Núñez del Cuvillo para Diego Urdiales y David de Miranda.. Toros de Jandilla para Pablo Aguado y Rafa Serna.. Toros de La Quinta para David Mora y Emilio de Justo.. Por la mañana: toros del Capea para Andy Cartagena y Sergio Galán. Por la tarde: toros de Montalvo para Daniel Luque y Fortes.. Novillos de Luis Algarra Polera para Rafael González y Tomás Rufo.Novillos del Pilar para Francisco Montero y Fernando Plaza.. Novillos de Torrestrella para El Rafi y Diego San Román.. Toros de Miura para Pepe Moral y Gómez del Pilar.. Toros de Victorino Martín para Octavio Chacón y Rubén Pinar.