Nuria Enguita: "Hay que pensar con el ayuntamiento el IVAM del Parc Central"

El miércoles vi a todo el equipo y luego saludé uno por uno a todos los trabajadores. Tuve una conversación con José Miguel Cortés...

¿Qué tal?

Hablamos de la programación y decidimos conjuntamente ciertas cosas que me gustaría dejar claro.

Diga.

Se mantiene todo lo que está programado. Por tanto el año que viene será suyo y yo intervendré más en las cuestiones que tengan que ver más con la institución que con el comisariado. Dos de las exposiciones son suyas.

¿Le ha molestado algún comentario sobre su proceso de selección?

Me he mantenido bastante al margen como candidata.

También se presentó al primer concurso para la dirección del IVAM que eligió a Cortés.

Fue polémico, pero no me gusta entrar en cosas que no llevan a ningún sitio.

El conseller Marzà dijo en su presentación que los cuatro expertos del jurado iban a colaborar con el IVAM.

Son instituciones y personas con la que ya se ha colaborado anteriormente.

El Consejo Asesor está libre tras su dimisión.

Estoy pensando en un Consejo Asesor, que es de confianza de la dirección, con personas que puedan contribuir al prestigio del museo.

Está próxima la sentencia de la etapa de Consuelo Ciscar.

Todo aquello fue muy doloroso y sería interesante cerrar una etapa.

Durante su mandato en el IVAM se abrirá el CaixaForum y la Fundación Hortensia Herrero.

La competencia es buena. Igual que la colaboración. Vengo de una cultura más de la cooperación que de la competitividad y ahora más que nunca debemos relacionarnos y colaborar.

¿La crisis sanitaria y económica ha cambiado su concepción sobre la gestión artística?

La movilidad es importante en un museo y eso va a ser muy complicado en los próximos meses. La tecnología nos agiliza muchas cosas pero también aísla. Hay que trabajar la mediación en todos los niveles.

La mediación ha sido un éxito en Bombas. ¿Cómo será en un museo público?

Bombas es una fundación privada con vocación pública, y en el IVAM eso es un mandato.

¿Programará cosas que no son de su agrado?

Los gustos personales no pueden estar en un museo. Lo que programé en Bombas tenía que ver con su colección y la del IVAM ocupa un siglo y puede hablar de muchas cosas. Entiendo la medicación en el lugar donde estoy.

¿Ya ha bajado a los peines a ver la colección?

Conozco bastante bien esta colección. Una programación de alto nivel necesita un año y medio de trabajo. Para en mi proyecto tuve que presentar líneas de programación que tienen que ver con muchas artistas de los años sesenta y setenta que han trabajado el collage feminista.

La subsede en València está elegida.

El jueves, después de mi presentación en rueda de prensa, el conseller me dijo que se baraja una nave del Parc Central, pero que hay que terminar de gestionarlo con la alcaldía.

¿Le gusta?

Es una nave que corresponde a lo que estaba reflejado en las bases del concurso. Un edificio industrial que veremos, si se puede, la semana que viene,

Ya la conoce por fuera...

Sí y la he visto en Google Maps.

¿Será la sede del IVAM s. XXI?

No, el IVAM del s. XXI es todo. Este es un museo con una buena arquitectura de los años noventa, pero eso no es óbice para que sea el IVAM del siglo XXI. Tiene que terminar de consolidarse en el espacio de la ciudad

¿La nave será para arte nuevo?

Cuando hablo del siglo XXI es porque estamos en un mundo conectado, global y una institución debe estar conectada con unas estructuras reconocibles. La historia del arte y los comportamientos artísticos a partir de los años setenta salen de la pared y van al espacio. Hay condicionantes arquitectónicos para las obras de arte ya en obras de los setenta.

La nave de Ribes es similar a las de Bombas.

No tan grande, pero podremos trabajar con grandes formatos. Se puede hacer un programa de artes vivas dentro de la sala. Hay muchas instituciones en Europa donde las nuevas ampliaciones determinan toda la estructura general del museo. Es una oportunidad magnífica.

¿Plazo de apertura?

Lo primero es que la alcaldía y la Generalitat firmen el convenio. Estoy pensando ya en programación para ahí.

Esa sí que será de Nuria Enguita.

Totalmente, pero cuando esté firmado el proyecto, en el que intervendré para los usos.

¿El nombre será IVAM Parc Central?

Habrá que pensar con el ayuntamiento.

El conseller dijo que habrá presupuesto.

Está contemplado. Con el presupuesto del IVAM se puede trabajar. Lo primero que voy a hacer es el equipo, la planificación de proyectos y el presupuesto.

Hábleme del equipo.

Tengo derecho a una única persona de libre designación como subdirectora. Quiero un perfil diferente al mío. Mi idea es crear grupos de investigación donde hay un experto en la materia, con coordinadores internos y expertos de universidades.

Ya hay un proyecto de ampliación de la biblioteca.

Hay muchos fondos y deben ser accesibles.

¿Habrá tienda?

El director gerente está en ello. Un museo necesita tener tienda-librería que venda los libros de nuestras exposiciones.

¿Valore su trabajo en Bombas Gens?

En Bombas era directora artística y estoy muy satisfecha por lo hemos hecho en tan poco tiempo y con un equipo que se ha dejado la piel. Es un espacio que tiene mucho recorrido y Sandra Guimarães lo hará muy bien.