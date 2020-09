Diseño italoespañol en el Carme

La Casa de la Mar, un local de cultura y ocio ubicado en La Patacona, ha sido uno de los consuelos de los melómanos durante este verano marcado por la pandemia. Cuenta con un espacio compuesto por 1.200 m2 dirigido a acoger talleres de yoga, surf, así como a ser el escenario de grupos como Mafalda, Nativa, Reina Roja, Ramonets, Cloe’s Clue, Vandoleras o El Ring.

La Salà es el proyecto que próximamente tomará el relevo a la antigua sala Wah Wah. Dispuesto a feminizar el sector cultural valenciano, este local está capitanado por Macarena Salas y Annabel Nadal. El 100% del equipo de La Salà está formado por mujeres, quienes actualmente trabajan en la programación que llenará el local de música en los próximos meses.

Bangarang inauguró su local en la calle Historiador Diago de València a finales del pasado año. Especializada tanto en cómics independientes, americanos y europeos, esta librería acoge presentaciones de cualquier género literario, así como talleres de escritura creativa y pop art. También cuenta con un club de lectura cuyos participantes suelen trabajar a partir de un tema en particular.

Tuesday To Friday es la secuela de la galería Plastic Murs, tradicionalmente dedicada al arte urbano desde el barrio de Russafa. Ahora, este centro de arte está dirigido a artistas emergentes que presentan nuevas formas de expresión. La galería se encuentra en la calle Dénia y actualmente acoge las exposiciones de Philip Gerald y Alex Gambín dentro del festival Abierto València.

La relación entre València y la costa italiana viene de lejos. Solo es necesario remontarse a la Ruta de la Seda para darse cuenta del constante intercambio que ha existido entre ambas culturas. Ahora, este idilio se hará más patente con una nueva escuela de artes. La universidad italiana dedicada al diseño artístico y al entorno multimedia LABA abrirá en València su primera sede en España. Con más de 20 años de historia y cuatro sedes en Italia, esta escuela se asentará en el antiguo Valencia Cinema, el histórico local de la calle Quart 23.

El proyecto viene de lejos -hace unos tres años- y ni el covid-19 ha mermado el deseo de la universidad por abrir su sede en España. «Estuvimos un año entero visitando algunas ciudades. Pero no nos pudimos resistir al ambiente que ofrecía esta ciudad. València es una ciudad grande, la tercera de España en población, tiene mucho potencial creativo y no cuenta con demasiadas opciones académicas para dar salida a la demanda de alumnos que quieren especializarse en diseño. Además, aquí vimos la posibilidad de dar y recibir, porque LABA va a generar mucho contenido cultural, pero también quiere que la ciudad y sus vecinos le aporten cosas. Esta característica era muy importante para la escuela», explica Andrea Cotino, director y cofundador de LABA València.

De hecho, el propósito de la universidad italiana es generar tanto una programación académica como cultural. «Vamos a hacer eventos multimedia relacionados con las nuevas tecnologías y con el arte sonoro. Además, en la escuela tendrán lugar muchas masterclass sobre diseño y fotografía. Estamos especialmente interesados en la aplicación del diseño en diversas artes, como el teatro. El objetivo es que sea una escuela viva y que el alumnado apueste por ella porque le están motivando en todo momento. Habrá mucha vida alrededor de la LABA», asegura Cristina Casanova, directora artística y cofundadora de la sede valenciana.

Está previsto que la sede se inaugure entre diciembre y enero, aunque antes se organizarán actividades previas para dar a conocer la sede. Según los directores, del antiguo cine valenciano «queda más bien poco», ya que no se converbaba casi nada en el interior. Sin embargo, la antigua sala seguirá presente en la sede de LABA mediante algo simbólico que represente «el contenedor cultural que fue Valencia Cinema».

La escuela ofrecerá desde la calle Quart dos grados universitarios: Diseño digital y multimedia y otro de Fotografía y video. Las clases se darán en español e inglés, y combinarán lo presencial y lo online. «Ya hemos dispuesto todo para que los alumnos puedan seguir las clases en remoto. Aunque aquí, lo presencial y lo digital van a ir de la mano. Vamos a adaptar nuestras infraestructuras a un contexto de pandemia», explica Cotino.

«La covid-19 ha marcado el cambio en la enseñanza. Nosotros naceremos en esta nueva etapa», añade Casanova. El curso inaugural de LABA València será en septiembre de 2021. Según los directores, los grados escogidos para el arranque de la sede son «los más demandados tanto por el mercado como por los jóvenes». «La interactividad y lo multimedia forman parte de nuestras vidas. Las empresas llevan años buscando diseñadores y artistas multimedia que les ayuden a mejorar en el entorno digital. Son unos estudios que abren muchas posibilidades, incluso preparan a los jóvenes a trabajos que todavía no existen», asegura Andrea Cotino.

Entre el profesorado se encuentran algunas caras conocidas del sector cultural valenciano, como Álvaro de los Ángeles (comisario, director de La documental edicions y exsubdirector del IVAM); Mira Bernabeu (director de la galería Mira Madrid y antiguo director de Espai Visor); Ismael Chappaz (codirector de Espai Tactel); Llorenç Barber (compositor y musicólogo); y Edu Comelles (artista y antiguo director del área de Arte Sonoro en el festival Ensems). «Buscábamos profesionales que tuviesen una excelencia pedagógica reconocida y que a la vez fuesen profesionales en activo, ya que era muy importante para nosotros que los profesores pudieran transmitir la realidad del sector a los alumnos. No fue difícil, ya que hay muchos valencianos con proyección internacional», comenta Cotino. «Esa fue una de las razones por las que nos inclinamos por València. Cuenta con un tejido industrial potente,y en cuanto a espíritu creativo no tiene nada que envidiar a Madrid o Barcelona», asegura Casanova.

Otras de las caras conocidas del organigrama de LABA València es María Tinoco, experta en mercado de arte, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elx y directora de la galería The Blink Project de València. A este currículum hay que sumar ahora el cargo de subdirectora académica de la escuela italiana. «València es una ciudad cada vez más internacional y la llegada de LABA va hacer posible que la ciudad tenga aún más visibilidad», explica. «Todos los profesores valencianos de LABA han traspasado las fronteras de la Comunitat Valenciana. Los estudiantes de hoy en día no saben a lo que se enfrentan cuando llegan al mundo laboral. Esta escuela hace mucho hincapié en la formación de perfiles profesionales que tengan salida en el mercado», señala Tinoco.

LABA tendrá una conexión directa con la organización que ha hecho posible que València sea la Capital Mundial del Diseño en 2022, con talleres y charlas. Además, potenciará el intercambio de estudiantes con sus otras sedes, ubicadas en Florencia, Brescia, Rimini y Trento, pero también en países como Vietnam, Camerún, y China. «Se creará un ambiente de intercambio cultural y profesional muy bueno. La idea de LABA València es seguir creciendo», concluye Tinoco.