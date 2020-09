El tenor español Plácido Domingo ha asegurado que "nunca, pero nunca" ha abusado de ninguna mujer y que se equivocó "al guardar silencio".

"Me disculpé si ofendí a alguien y nunca pero nunca he abusado de nadie", ha manifestado este sábado Plácido Domingo en una entrevista en 'La pr1mera pregunta' en La 1, un año después de recibir acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres.

Respecto a sus declaraciones el pasado mes de febrero en las que aceptaba "toda la responsabilidad", el músico español ha señalado que sus palabras "fueron sacadas de contexto". "No fue un mea culpa, aunque pareció que sí. Traté de aclarar el malentendido pero fue demasiado tarde, ni siquiera se publicó, los titulares habían salido", ha lamentado.

En este contexto, Plácido Domingo ha condenado el abuso "en cualquier situación, lugar y época" y ha defendido que la protección de los derechos de la mujer "es importantísima y primordial". "Nunca le he faltado al respeto a nadie y mucho menos a una mujer", ha sentenciado.

Asimismo, ha afirmado que si se hubiese dado cuenta de "haberlas incomodado de alguna manera" se habría "disculpado en ese mismo instante".

"No va en mi manera de ser el prevaricar contra nadie. Algunas personas se han decepcionado por lo que han leído en la prensa, mucha gente me ha juzgado sin conocerme. Quienes me conocen saben que no soy como me han descrito", ha declarado el tenor.

El artista ha subrayado que el silencio que guardó le ha "costado caro" y le ha "herido mucho", tanto en su carrera como en su vida personal.

Plácido Domingo también se ha mostrado "feliz" de haber vuelto a los escenario y de poder cantar tras haber superado el coronavirus. "He recuperado mi forma física y también la voz después de haber superado el Covid. Tuve mucho miedo de no salir adelante, fue una experiencia muy difícil", ha dicho.

"Yo he cambiado, el confinamiento y haber padecido el Covid me ha hecho recapacitar. El tiempo que pasé aislado, la sensación de precariedad, esta fragilidad, la soledad, me hicieron entender que tenía que aclarar las cosas", ha comentado.

Por último, el tenor español ha apuntado que el mundo de la música "está sufriendo mucho" la crisis del coronavirus y ha añadido que le causa "una grande tristeza" pensar en un teatro "cerrado, vacío, oscuro y sin música". "Necesitamos ayuda. El arte es una necesidad profunda de los seres humanos", ha concluido.