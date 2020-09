Los trabajadores del Palau urgen a Tello a frenar la deriva del auditorio

«El comité de empresa y el personal en general estamos muy preocupados por todo lo que está sucediendo en el Palau. No hemos recibido ninguna explicación ni información respecto al robo. Nos hemos enterado por rumores y por la prensa», señaló ayer el comité de empresa del auditorio a Levante-EMV. Los trabajadores aseguraron que pedirán una reunión de urgencia «con Gloria Tello, Vicent Ros y Ramón Tebar» para aclarar los últimos acontecimientos ocurridos en el auditorio.

Los trabajadores afearon especialmente las palabras de la concejal en relación al robo ocurrido durante el mes de agosto. «Discrepamos con Tello con que este tipo de robos sea habitual en las administraciones públicas. No nos gusta la actitud frívola de sus declaraciones ni que lance acusaciones hacia el personal sin pruebas que sepamos», señalaron a este periódico desde el comité.

Tello dijo esas palabras durante la presentación del festival Abierto València la semana pasada, donde también afirmó que este tipo de sustracciones, lamentablemente, «suceden mucho en otros espacios de las administraciones públicas». Aunque no dio más detalles, ya que la investigación se encuentra en manos de la policía.

De hecho, y según ha podido saber este periódico, los agentes del grupo de robos de la Brigada de Policía Judicial de València y de la Brigada de la Policía Científica estuvieron hace dos semanas en el edificio entrevistando a miembros de la plantilla, de la dirección y del servicio de vigilancia del Palau, además de estudiar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar una inspección del despacho en busca de huellas y ADN. Pese a que el dinero que se obtiene de la recaudación se suele depositar en una caja fuerte con videovigilancia situada en el despacho del gerente del auditorio, José Manuel García Nestares, el dinero robado se encontraba en el despacho del director, Vicent Ros. Esto se debe, según el auditorio, a que los 5.000 euros no provenían de la recaudación de la taquilla, sino de una partida destinada a abonar las devoluciones de los conciertos cancelados por la pandemia.

Fuentes cercanas a la concejalía de Cultura confirmaron a este periódico que la comisión de evaluación que votará nuevamente entre los candidatos a la dirección no ha sido convocada. Sin embargo, se han efectuado diversas reuniones al respecto. El secretario de la administración municipal es quien deberá convocar al tribunal, integrado por el exintendente de Les Arts, Davide Livermore, entre otros.

Desde el comité critican que no han «sido informados debidamente. No sabemos cuándo ni cómo se va a reunir el tribunal ni detalles de ningún tipo. Vamos a solicitar una reunión de urgencia para que se nos aclaren estas y otras cuestiones de la programación que nos preocupan bastante, no solo al Comité, si no a la plantilla del Palau en general». El Palau lleva en la presente temporada una programación itinerante por diversos espacios de la ciudad, como l’Almodí, el Teatro Principal o Les Arts. Una situación que se alargará ya que se prevé que el auditorio no pueda reabrir sus puertas hasta 2023, cuando finalizarán las obras.