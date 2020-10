Inma y Ángel ya son historia en «La isla de las tentaciones». Los concursantes abandonaron el programa porque no estaban a gusto y se echaban demasiado de menos. Juntos en la hoguera de confrontación, Inma explicó sus sentimientos a su novio. «No podía estar sin verte. Lo estoy pasando muy mal. Me está afectando mucho. No puedo relacionarme bien. No puedo parar de echarte de menos y de hacer otra cosa». «Vamos a tener un hijo y nos vamos a casar. Estaba seguro de que nos íbamos a ir juntos y estaba seguro de que era la mujer de mi vida», confirmó Ángel. Una nueva pareja llega el domingo para ocupar su puesto. Todo indica que uno de los nuevos concursantes será Alessandro Livi (de GH12+1).