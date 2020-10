Manuel Molins: "La campaña contra ‘Poder i santedat’ es un ataque más a la libertad y la cultura"

Aunque el argumento no ha sido en lo que se han fijado para pedir la retirada de la obra. Ha sido el cartel. Inspirada en un grafiti de Banksy, la imagen muestra al Papa besando en la boca a un niño, «una imagen provocadora que ha cumplidor su misión: llamar la atención». «Están llevando el debate al terreno político, cuando estamos hablando de arte», explica el dramaturgo valenciano, quien reivindica que hacía «casi 17 años que no estrenaba una obra en el Principal». «Está bien que los dramaturgos valencianos podamos tener acceso por fin al teatro público. Lo que es injusto es que se hayan fijado en una anécdota, como es el cartel. De hecho, nada de esto tiene sentido porque me siento católico y tengo amigos sacerdotes», añade Molins.

La obra intenta hacer un repaso por algunos de los temas que han formado parte del debate sobre la Iglesia católica desde una mirada «caleidoscópica». En Poder i santedat aparecen asuntos como la corrupción, la homosexualidad, la pederastia, el feminismo, pero también la bondad, un valor que representan muchos integrantes de la Iglesia. La acción tiene lugar en Roma y en la historia también aparecen Benedicto XVI y el Papa Francisco. «La figura del actual Papa me interesa muchísimo. Sigo todo lo que hace porque está dando pasos fundamentales», explica el dramaturgo.

«Los grupos críticos me han llamado cobarde porque dicen que no me atrevería a meterme con el islam o el judaísmo. Simplemente no haría una obra basada en esas religiones porque no son las mías. No las conozco. Yo soy católico», ha asegurado Molins.

El director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha asegurado que no hay motivos para cancelar la obra y ha expresado su apoyo al dramaturgo. «Antes acusaban a creadores como Hasel, Valtonyc, Willy Toledo, Los Titiriteros... Ahora se ocupan de señalar a las instituciones públicas», explica, por ello dice que ha propuesto organizar un debate sobre la cuestión en colaboración con el IVC y con representantes de todos los ámbitos.

El Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, publicará una carta en relación a la obra el próximo domingo en la revista Paraula. «Intentan meter miedo para coartar iniciativas. Lo único que pido es que vayan a ver la obra».