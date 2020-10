El Palau abrirá una investigación interna sobre el robo de más de 5.000 euros que irá en paralelo a las pesquisas policiales que ya se están llevando a cabo. Así lo confirmó ayer la presidenta del auditorio, Glòria Tello, quien señaló que «el objetivo es esclarecer lo que ocurrió mientras el recinto estaba cerrado al público, cuando tuvo lugar esta sustracción de la venta de entradas de la taquilla».

El grupo de Ciudadanos, presente en la reunión, pidió una comisión de investigación para «depurar responsabilidades» y criticó la falta de transparencia del auditorio así como diversas incongruencias durante la reunión. En concreto, la edil Amparo Picó, vocal del organismo que rige el Palau, pidió explicaciones sobre «por qué en el orden del día se afirmaba que los hechos ocurrieron en el Departamento de Taquillas cuando la presidenta del Palau dijo todo lo contrario, o sea que sucedió en el despacho del director donde hay una caja fuerte». Según informó Levante-EMV, los 5.000 euros estaban guardados en una caja de seguridad situada en el despacho del director del auditorio municipal, Vicent Ros, ya que la partida estaba destinada a abonar las devoluciones de los conciertos cancelados por la pandemia. «Consideramos que ha sido un texto inadecuado porque los hechos no sucedieron en el Departamento de Taquillas cerrado en agosto, sino en otro lugar y ha dicho que estaba allí el dinero guardado porque está más cerca de dicho departamento. La presidenta del Palau nos ha afirmado que se ha incluido ese texto porque así se lo han dicho técnicos jurídicos del ayuntamiento. Si es así, queremos saber quién y si ha sido por escrito porque se dice que sucedieron los hechos en un espacio diferente al que fue», insistió la concejala, que ha pedido copia de la denuncia en la comisaría de policía. El robo se produjo durante el mes de agosto, y los responsables fueron conocedores de la sustracción casi un mes después, a la vuelta de las vacaciones.

Según confirmó Glòria Tello a Levante-EMV, las cámaras de seguridad de la caja funcionaban durante el momento del robo y «quien dijo que no, mintió». Aunque el tiempo en el que se almacenaba la grabación escapaba del control del Palau. «La ley de protección de datos dice que no se pueden guardar imágenes para toda la vida», aseguró la concejal, ya que había rumores sobre la pérdida de estas grabaciones. «Las imágenes las tiene la policía» y el Palau no tiene constancia sobre lo que aparece en ellas, ya que la empresa de seguridad las pasó directamente a la policía», explicó Tello.

El comité reclama más distancia entre los músicos

El tercer tema tratado entre los miembros del comité de empresa del Palau de la Música, el director del auditorio y el director de la Orquesta de València, Ramón Tebar, fue el de la seguridad de los músicos ante la pandemia del coronavirus.

En concreto, los miembros de la formación habían exigido que la dirección velase porque los músicos mantuviesen durante los conciertos la suficiente distancia entre ellos para evitar la transmisión del covid-19 en el caso de que alguno de ellos lo tuviese. Según algunas fuentes, los maestros llegaron a plantear que se modificase la programación de la temporada para que no se celebrasen los conciertos en los que la cantidad de músicos requeridos impidiese garantizar la distancia entre ellos.

En la reunión de ayer, y según las fuentes consultadas, los responsables de la institución garantizaron ante el comité de empresa que ya se ha previsto un protocolo en que se establece que los músicos de viento -que, por razones obvias, no pueden llevar mascarilla durante las actuaciones-, mantendrán una distancia de dos metros entre ellos. Por su parte los músicos de cuerda estarán separados entre sí por una distancia de metro y medio.

Con estas medidas, y según han asegurado los directores del Palau y de la OV, no será necesario modificar la programación ni anular o modificar ninguna actuación. También han indicado que en el caso de que algún miembro de la orquesta diese positivo en coronavirus, estas medidas de distanciamiento impedirán que se tenga que confinar al resto de músicos de la formación. El músico afectado será apartado para permanecer en casa los días convenidos, y podrá ser sustituido por otro músico sin que afecte a la celebración de las actuaciones.