El de ayer fue un día intenso en el Palau de la Música de València, pero no por razones musicales (que hubiera sido lo deseable) sino por el momento convulso que está viviendo la institución. La presidenta del Organismo Autónomo Municipal (OAM), la concejala Glòria Tello, y su director Vicent Ros, mantuvieron una reunión extraordinaria con el Consejo de Administración y otra con el comité de empresa. En esta participó también el director de la Orquesta de València, Ramón Tebar.

Los dos puntos principales que se trataron en ambos encuentros fueron el robo durante el mes de agosto de 5.000 euros guardados en una caja de seguridad en el despacho del director del Palau, y, aunque no estaba previsto en el orden del día, la obligación por orden judicial de repetir la votación del proceso que en 2016 llevó a Ros al frente de la gestión del auditorio.

Tal como adelantó este periódico, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana confirmó el pasado septiembre «la nulidad de pleno derecho» del nombramiento de Vicent Ros como director del auditorio municipal por la abstención de tres de los miembros del tribunal. El Tribunal ha ordenado «retrotraer el procedimiento al momento en el que se produjo el vicio invalidante», es decir, la votación, «para que se valoren nuevamente los méritos de los candidatos, currículum y planes presentados, dictándose nueva resolución».

Tanto en el Consejo de Administración como ante el Comité de Empresa, la presidenta del Palau, Glòria Tello anunció que la reunión del jurado para votar de nuevo a los candidatos a dirigir la institución tendrá lugar el próximo 17 de octubre, siempre que el tribunal acepte que algunos de los miembros de la comisión puedan intervenir de forma telemática ya que no se encuentran en València.

Según han señalado fuentes jurídicas a este periódico, en la nueva votación tendrían que participar de nuevo todos los componentes del jurado, y no solo los que se abstuvieron, provocando así la nulidad del proceso. Las fuentes consultadas ayer por este periódico señalaron que, por su parte, Tello se limitó a confirmar que los miembros del jurado que se abstuvieron tendrán que emitir su voto de nuevo, y advirtió de que si algunos de los que sí votaron quisiera cambiar el sentido de su voto tendría que justificarlo. A este respecto, la presidenta del OAM advirtió que un cambio de voto podría ser denunciable.

A su salida del Consejo de Administración Tello recordó que dos de los miembros de la comisión de evaluación (el presidente y el secretario) no votaron porque «estaban para dar fe desde un punto de vista jurídico como técnicos del Ayuntamiento». La tercera abstención es de una vocal de la comisión de evaluación que consideraba que los aspirantes no tenían nivel suficiente para ocupar un puesto de la categoría que ofrecía el concurso público.

De todas formas, y como también ha podido confirmar Levante-EMV, Tello afirmó ante los representantes de la plantilla del Palau que, según le han transmitido, la diferencia de puntos en la valoración que obtuvo en su día Vicent Ros frente al segundo candidato, Josep Ruvira, es tan amplia que un posible voto de las tres personas que se abstuvieron a favor de éste no cambiará la clasificación. Es decir, que Ros seguirá dirigiendo el auditorio municipal aunque se repita de nuevo el proceso de su elección.

Por otra parte, este periódico ha podido saber que uno de los miembros del jurado nombrado en 2016 para elegir al director del Palau, el actual director del Teatro Principal de Palma, Carlos Forteza, no llegó a emitir su voto en su día porque iba a perder el avión de vuelta a la isla.

Las fuentes municipales consultadas apuntan a la posibilidad de que Forteza no tenga que participar en el acto del próximo 17 de octubre ya que la sentencia del TSJ indica que lo que se ha de repetir es la votación. «Si él no votó, quizá no tenga que hacerlo ahora. Pero eso son los servicios jurídicos del ayuntamiento los que tienen que aclararlo».