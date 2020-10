«El reto de los músicos es poner la banda sonora a este 2020»

Pues sí (ríe).

¿Esperaba este séptimo Emmy?

Nunca lo esperas un premio así. He aprendido a lo largo de los años a entender que es importante no creérselo cuando estás ganando porque eso te llevará a creer que algo va mal cuando estás perdiendo. Hago el trabajo con el mismo empeño siempre, aunque los reconocimientos son bienvenidos. Ganar un Emmy es un honor, pero es importante mantener la perspectiva.

¿Qué peculiaridades tuvo su trabajo para los Oscar?

Somos un equipo de audio bastante grande. Yo soy ingeniero de mezclas y me ocupo de las piezas que son preparadas con antelación, las que hay que colocar junto con la música que se genera en la gala en directo.

¿Supuso algún reto especial?

Los Oscar es un show de elite. Todo tiene que ser perfecto. Entonces, la meta es que todo lo que hagas por sencillo que sea lo hagas a la perfección. El reto es mantener la atención del telespectador durante tres horas y media, que es lo que dura la gala. Cada acontecimiento televisivo tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la Super Bowl implica el mismo perfeccionismo, pero dura 12 minutos.

La música siempre ha sido el hilo conductor de los eventos televisivos en los que ha trabajado.

Sí. El objetivo es retener al espectador durante el mayor tiempo posible. La música en la gala es como una cadena de eslabones.

¿Cómo llegó a trabajar para la televisión?

Empecé a trabajar hace muchos años en Los Ángeles. Comencé siendo asistente del asistente del asistente (ríe). Luego fui subiendo. Acabé trabajando con muchísima gente, no solo con artistas, sino con muchos productores. Logré crearme una buena reputación dentro de la industria. Un ingeniero de sonido me invitó a trabajar en los Oscar de 2005. Lo hizo porque su hermano, con quien trabajaba siempre en la gala, tenía que ponerse a trabajar en la gira Bobby McFerrin. Pasé a ser su asistente en los Oscar, pero a partir de entonces, los productores de la gala me invitaron a repetir.

¿Cuánto tiempo invierte un equipo en la música de los Oscar?

Lo que hace esta gala única es el tratamiento de la música. Cogemos las bandas sonoras de las películas nominadas y se las entregamos a arreglistas para que creen composiciones para la orquesta de los Oscar. Mi trabajo es vigilar si estos arreglos van a funcionar con el resto de música de la ceremonia. Cuando los entregadores de la gala dicen aquello de «El ganador es…», el director de la orquesta tiene delante seis partituras de seis piezas musicales distintas. Cada una representa una película que corresponde a cada nominado. En ese instante, los músicos tienen que escuchar el compás y quien ganó para empezar a tocar. El trabajo de los ingenieros es lograr capturar la mejor mezcla posible de audio para sea escuchada por el publico. Cada pieza puede ser totalmente distinta. Una puede tener mucha percusión, y otra puede ser toda de violines. Los músicos no saben qué obra van a tocar porque nadie sabe quién es el ganador. Solo la empresa que se encarga de la regulación de los votos.

¿Ha cambiado el rol de la música en los programas de entretenimiento?

Creo que más que cambiar se ha transformado el tipo de música que usamos. Pero el rol sigue siendo el mismo. Solo hay que quitar el audio de la televisión para ver el potencial de la música en cualquier programa. Nuestro trabajo es crear el contacto emocional con lo que estás viendo. Ese siempre ha sido el papel de la música. Por mucho que veas imágenes, si no escuchas la música no sabes muy bien qué está pasando o qué tienes que sentir en cada momento.

Lo que habrá cambiado significativamente la forma de trabajar son las nuevas tecnologías. ¿Esto ha afectado en el aspecto creativo? ¿Escuchamos diferentes cosas de la televisión?

Sí. La tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de los estilos musicales. Permite que ciertos artistas tengan éxito en una época o no. Por ejemplo, antes de que se desarrollara la tecnología de los micrófonos, era muy importante que el artista proyectara la voz. Por eso, la mayoría de los cantantes que triunfaban eran de ópera, como Enrico Caruso, a principios de siglo XX. Más adelante, cuando surge la microfonía, los cantantes que se hicieron famosos tenían la voz súper delicada, muy suave, como Bing Crosby. Tanto el tipo de artista como el tipo de música cambió totalmente.

¿La tecnología también se encuentra entre los retos a los que se tendrá que enfrentar su alumnado?

Bueno, por ahora el reto numero uno es como vamos a sobrevivir a la pandemia. Aquí hay dos partes. La industria de la música se ha visto paralizada totalmente. De ahí la manifestación tan importante que hubo en València y España hace unas semanas. Yo las apoyo totalmente. ¿Cómo va a adaptarse la industria de la música en vivo a esta nueva normalidad? Aunque me gusta pensar en positivo, en el papel que juega la música en nuestro proceso emocional actualmente. Todos tenemos canciones y artistas que nos conectan directamente con etapas de nuestra vida. La música es la banda sonora de nuestras vidas. Por eso, el reto es de qué manera vamos a recordar estos momentos. Qué música le vamos a poner a este año. Quiero que recordemos cómo la música nos ayudó cambiando la tristeza por esperanza. Ese es el reto que tenemos todos los que trabajamos en la música, porque corresponde a nuestro papel en la sociedad.

Has estado vinculado a la Berklee desde los 90. ¿Cómo ha sido la vuelta al cole en la sede de València?

Para los alumnos es difícil y para los profesores, muy complicado. Es una combinación de elementos. Muchas clases se tienen que dar desde casa. Pero para mis alumnos, en general, es positivo, a que mis clases dependen de la tecnología. Hoy en día cualquier joven puede montarse su estudio de grabación en su habitación. Aunque obviamente el factor humano se pierde, pero volveremos a estar juntos.