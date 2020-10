CONSPIRACIONES DE AYER Y HOY

Yo no sé si es que me falta imaginación o es que soy demasiado confiado, pero no me creo todas esas conspiraciones que, al calor de la pandemia, anuncian ciertas estrellas del pop en torno al uso de mascarillas, la administración de vacunas, el control mental de la población, los continuos golpes de estado, el robo masivo de datos que nos convertirá en zombis del 5G o los nanobots que nos van a introducir en el cuerpo a través de una aguja como en «El chip prodigioso». Incluso hay quien ve una mano negra en el cierre de discotecas y afters para favorecer a los bares tradicionales, propiedad casi todos ellos de una oscura y milenaria secta de abyectos almorzadores, los almussafettis, que poseen a su vez los gimnasios, condenando con ello a los ciudadanos a una espiral de engorde y adelgazamiento (en la que también está implicado el diabólico sector textil) que nos mantendrá alejados de ese comprometido activismo ciudadano que llevamos practicando denodadamente desde hace décadas.