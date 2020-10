Cómo no va a programar Telecinco realitys? Más allá de lo que cueste económicamente hacer un programa de este tipo, que no será barato, para la cadena es un auténtico chollo. De la mañana a la noche, no hay programa de entretenimiento de la cadena, por no citar lo que trasladan a Cuatro, que no hable de qué hace o deja de hacer Fulanito y Menganito, hijos de Fulano y Mengano, en «La isla de las tentaciones». La madrugadora Ana Rosa Quintana, con sus ojitos achinados tras sus mil y un retoquitos, igual pone de vuelta y media al ministro Illa o aplaude exaltada a Martínez-Almeida que valora toda digna y con curioso entusiasmo la relación entre Inma y Ángel, los primeros en salir del paraíso que gobierna la Barneda. Más de lo mismo con Sonsoles Ónega. La pizpireta periodista y escritora navega entre los temas como si en cada uno de ellos le fuera la vida e ,igual se escandaliza con los entresijos del presunto asesinato de Mainat, que ensalza la golfería de Tom en su Fresh, ese espacio mínimo que alberga su «Ya es mediodía», en el que Rosa Benito, Alba Carrillo, Marta López o su larga lista de contertulios vips, aun no se han sentado en la mesa ya están en sus casas. Para digerir las noticias del mediodía, Jorgeja, la Padilla o la Corredera, por no citar a todos los que cada día se postulan como presentadores del «Sálvame», más de lo mismo. Que si están hechos el uno para el otro, si ya se la colaron antes de entrar a la isla, que si ésta estuvo con éste y el otro con la otra.... vamos, hablar por no callar para llenar horas y horas con unos comentarios que, a la postre, les sirven para no devorarse unos a otros como , por guion, tienen que hacer cuando no tienen de qué hablar.

Y llega la noche. De siete días de la semana, en cuatro, «La isla de las tentaciones» tiene programa propio en prime time y en uno, el Deluxe, se habla ampliamente de él. En sábado y domingo, primero la Patiño y luego Enma García, más de lo mismo. Pero, no teman, si están enganchados a qué hace o deja de hacer las chicas de Villa Playa o los chicos en Villa Montaña, habrá más. Telecinco ha tomado nota y, visto el interés que el reality está despertando entre la audiencia -son líderes cada vez que aparecen en pantalla-, parece que va a aumentar en la parrilla el tiempo que destina a hablar de un programa que, por lo menos y es lo que muchos buscan al ver la tele, permite desconectar de lo mal que nos va con el maldito virus. Pero no lo olviden, Telecinco lo emite porque le hace rico.