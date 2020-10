El Escalante inicia otra temporada sin dirección y con sede itinerante

¿Cuando tendrá lo primero? La diputada de Teatres, Glòria Tello confía en que sea en la temporada 2021-2022 cuando el Escalante pueda ocupar la Nau 3 del Parc Central de València. El objetivo de Tello era que el edificio del Ribes Espai Cultural, propiedad del Ayuntamiento de València (donde la diputada es concejala de Cultura y, por lo tanto, responsable del uso de esta nave), hubiese podido acoger ya la mayor parte de las obras programadas en la temporada 2020-2021 que ahora comienza. Pero, según explicó ayer la edil a este periódico, la antigua nave ferroviaria aún no está lista porque no dispone de sistema de climatización ya que su funcionamiento está centralizado en la Nau 1 (de uso deportivo) cuyas obras no han terminado.

Tello asegura que el Escalante estará en la Nau 3 en octubre de 2021 pese al anuncio de la nueva directora del IVAM, Nuria Enguita, de que la futura subsede del museo de arte contemporáneo en la ciudad estará en el Parc Central. El único edificio que tiene un uso artístico determinado en la Nau 3 pero la concejala y diputada insiste en que IVAM y Escalante no compartirán instalaciones y apunta a algunas «informaciones» que señalan que el museo podría ir a uno de los antiguos muelles del parque cuyo uso no está definido aún. Preguntada ayer a este respecto, la Conselleria de Cultura indicó que el acuerdo con el Ayuntamiento de València sobre el destiino de la subsede no está cerrado aún.

Pero la Nau 3 pese a estar terminada no se puede usar ni para albergar la programación del Escalante ni para ningún otro uso cultural porque no tiene climatización (la diputación y el ayuntamiento estudiarán una solución provisional) y, por lo tanto, las obras de esta temporada se han programado en otros espacios municipales de la ciudad como el Teatre Musical y la Mutant.

La temporada que se inicia hoy con el ciclo Joves (que incluye Spoiler Alert: No som unes YouTubers qualsevols, de la Lola Boreal; Fiesta, fiesta, fiesta, de la compañía Cross Border Project; y Conservando la memoria de El Patio Teatro) fue diseñada por el dramaturgo Gabi Ochoa, contratado para este fin de manera provisional y como «asistente técnico».

Ochoa se marchó antes de verano tras hacer su trabajo y la intención de la diputada Tello era convocar un concurso como el del TEM y la Mutant para poner al frente del teatro provincial a una persona vinculada al sector y con experiencia. Pero los servicios jurídicos de la diputación le advirtieron que eso no iba a poder ser, que ese puesto lo debía de ocupar un funcionario dado que el Escalante es un servicio propio y no una entidad autónoma.

Otro revés para Tello que -mientras el departamento de personal prepara unas oposiciones que quizá no hayan concluido hasta dentro de dos años-, al menos ha logrado rascar que se convoque la plaza de coordinación artística en comisión de servicios por un plazo de seis meses prorrogables a otros seis. Sí, parece que la provisionalidad es lo único que funciona seguro en el Escalante.

ciclo joves. El Escalante abre su temporada con obras que abordan la adolescencia, el sistema educativo y el valor de la memoria 1 «»Fiesta, fiesta, fiesta» desde el 18 de octubre en el TEM 2 «Spoiler Alert», a partir del 8 de octubre en el TEM 3 «Conservando la memoria», desde el 25 de octubre en la Mutant F