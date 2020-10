«La que se avecina, nueva temporada, próximamente en Telecinco» dice la promo. La cadena aprovechó el martes la emisión del segundo Debate de La isla de las tentaciones para mostrar el primer adelanto de la temporada 12 de La que se avecina. Carlos Sobera fue el encargado de dar paso a las imágenes explicando que muy pronto llegarán «los nuevos capítulos». En el vídeo de 25 segundos se ve a Amador en la cama resistiéndose a ir a una entrevista de trabajo mientras sus amigos le intentan convencer. Él se niega a levantarse: «¿Para qué? No quiero vivir, antes lo tenía todo y ahora no tengo nada, no tengo de ná», dice y se echa a llorar. Fermín, entonces, comenta que acabará viviendo entre cartones.