La Cabina – Festival Internacional de Mediometrajes de València presentó ayer en La Mina el cartel para su decimotercera edición realizado por la ilustradora valenciana Ada Díez. La autora del cartel no solo desveló la imagen de La Cabina, sino que habló sobre su camino hasta llegar a ella: «Cuando se me ofreció la posibilidad de ser la autora del cartel sentí una conexión inmediata con el encargo, ya que es un festival que he vivido como espectadora desde sus inicios, compartiendo su filosofía a la hora de querer mostrar la cultura y ponerla en el lugar que le corresponde. Además, apostando no solo por un formato poco habitual, sino por la destreza de los ilustradores como cartelistas». Añadió que para ella un cartel no sólo debe llamar la atención, sino que «debe ser un reflejo de lo que se está viviendo socialmente y establecer conexiones entre el evento y quien participe de él», porque «los carteles (y el cine) ilustran historias». A este respecto, Ada Díez confesó que, desde el principio, se sintió interesada en trabajar con la idea de «la ventana», «la pantalla», «el espacio» y en «cómo vemos y consumimos cine», ya que, durante el confinamiento, «estos conceptos, junto al cómo se proyecta y el cómo se comunica, tomaron un mayor significado». Según la ilustradora valenciana, el cartel rompe con el concepto de la «cuarta pared», dándole importancia a las miradas que conducen la narración al fondo de la obra «basado en la gran variedad de mediometrajes clásicos y contemporáneos».

El festival La Cabina calienta motores para una edición atípica, ya que el aforo se verá reducido. La Cabina se celebrará del 10 al 20 de noviembre. El certamen está coorganizado por el Aula de Cine del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València y Diputación de València.