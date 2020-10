El keniano Ngugi Wa Thiong’o, la guadalupeña Maryse Condé, la rusa Liudmila Ulítskaya y la estadounidense Margaret Atwood son algunos de los escritores que más suenan en las quinielas previas al Nobel de Literatura, que hoy fallará en Estocolmo la Academia Sueca.Pese a las restricciones impuestas por el coronavirus, el anuncio recuperará su formato habitual tras repartirse el año pasado dos premios, uno para 2018 y otro para 2019, algo que no ocurría en casi seis décadas, debido al aplazamiento provocado en su día por un escándalo sexual y de filtraciones. La canadiense Anne Carson, el surcoreano Ko Un, los chinos Yan Lianke, Yu Hua y Can Xue, la antiguana Jamaica Kincaid, los franceses Annie Ernaux y Michel Houllebecq, el serbio-estadounidense Charles Simic y los noruegos Jon Fosse y Karl Ove Knausgård también suenan como supuestos candidatos en una lista de la que solo se conoce que hay 187 nominados, pero no su identidad.