David Fincher ha presentado el primer adelanto de Mank, su película en Netflix sobre Herman J. Mankiewicz, el coguionista de Ciudadano Kane (1941), y con la que el director apunta a los Óscar por medio de un homenaje a la estética y los códigos del Hollywood de los años treinta.

En blanco y negro, con rótulos de época, voces impostadas, y banda sonora con aroma a cine negro. Así se ha presentado hoy Mank gracias a un «teaser» (primer adelanto de una cinta) de un minuto de duración en el que aparece Gary Oldman, protagonista de la película, junto a otros actores como Amanda Seyfried o Charles Dance.

«El Hollywood de los años 30 es reevaluado a través de los ojos del mordaz crítico social y alcohólico guionista Herman J. Mankiewicz mientras se apresura para terminar el guion de Ciudadano Kane», apunta Netflix en la sinopsis de esta película que llegará a la plataforma digital el próximo 4 de diciembre.

Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton y Tom Burke forman también parte de su elenco.

Dirigido por el responsable de películas como Se7en o La red social, el «biopic» sobre Mankiewicz llevaba muchos años gestándose sin ver la luz, tanto que el proyecto de Fincher se basará en un guion que escribió su padre, Jack Fincher, antes de fallecer en 2003.

Mankiewicz ganó el Óscar al mejor guion original junto a Orson Wells por Ciudadano Kane, una joya del cine que, sin embargo, solo se llevó esa estatuilla en la gran gala que organiza cada año la Academia de Hollywood.

Mankiewicz y Welles tuvieron una complicada relación que se espera sea una parte importante de la cinta de Fincher.

El guionista, que también se desempeñó como periodista, trabajó además en los guiones de filmes como El mago de Oz (1939), Los caballeros las prefieren rubias (1928) o El orgullo de los Yankees (1942)

Mank será la primera cinta de Fincher, uno de los directores más alabados del cine contemporáneo, desde Gone Girl (2014).

Nominado al Óscar a la mejor dirección por El curioso caso de Benjamin Button (2008) y The Social Network (2010), la filmografía del realizador estadounidense incluye también otras cintas como Se7en (1995), El club de la lucha (1999) o Zodiac (2007).

Fincher ya ha colaborado en el pasado con Netflix como director y productor, puesto que con esta plataforma digital trabajó en las series «House of Cards» y «Mindhunter».

En un año de absoluta incertidumbre en Hollywood por la pandemia, Netflix cuenta ya con dos grandes aspirantes para los premios de la Academia de Hollywood: Mank y The Trial of the Chicago 7, una cinta escrita y dirigida por Aaron Sorkin («El ala oeste de la Casa Blanca»).