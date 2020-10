little niño salva el soul

Mis amigos no suelen tener ideas buenas. No les culpen, son una banda de sociópatas sicalípticos más o menos integrados y parcialmente inofensivos. Gente endiablada y descomunal que se pirra por los vinilos de música rock y soul, las scooters clásicas, las golosinas noctívagas, los conciertos de bandas ignotas para el gran público y los libros escritos por autores que se suelen morir de hambre a no ser que su mujer tenga un trabajo decente. Pese a ello, los hay que te sorprenden con una buena idea al cabo de las mil: se compran una autocaravana, escriben fantásticamente un reportaje, forman una familia preciosa o publican una serie de libros maravillosos, como en el caso de Dani Llabrés y Jaime Pantoja.