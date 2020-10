Crónica ilustrada de otra València

"Hice una búsqueda personal y después de dos meses empecé a dibujar todas las habitaciones de mi piso y algo de Benimaclet cuando pude salir a la calle"

Como a todos, el confinamiento supuso un antes y un después en su vida profesional, por eso, Andrea decidió retratar su «nueva normalidad» a través de la ilustración. «Dibujar siempre me ha salvado en los momentos más difíciles. Estos meses lejos de casa, lejos de todos fueron bastante difíciles y por suerte podía dibujar, viajar con la mente. Los dos primeros meses dibujé mucho, casi sin mirar nada las redes sociales. Disfruté de ese tiempo para conocerme más. Hice una búsqueda personal y después de dos meses empecé a dibujar todas las habitaciones de mi piso y algo de Benimaclet cuando pude salir a la calle. Sus murales estaban cambiados, el barrio también, pero estoy feliz porque poco a poco está volviendo ese barrio animado que me acogió», explica el ilustrador.

Andrea decidió compartir ese diario a través de las redes sociales, donde colgó dibujos en los que todos nos veíamos identificados. Una escena en el balcón, los vecinos, el uso de las mascarilla o la vuelta de la compra… Aunque con el desconfinamiento volvió a pintar los colores de una València en movimiento. «Lo que me inspira es pasear por los barrios, ir a la playa, correr por el Turia, las extensiones de la huerta por Alboraia. Me encantan las escenas de la vida cotidiana, las personas, las vistas de los lugares que he visitado».

Una de las cosas que llaman la atención de las obras de Andrea es la presencia de la prensa escrita en las calles. «Uno de mis momentos favoritos es leer el periódico temprano mientras me tomo un café con leche. Los primeros meses aquí en València desayunaba en el bar de abajo de mi piso y siempre leía el Levante-EMV, buscaba aprender algo de español y ver qué pasaba en València».

Andrea nació en Arzignano y luego se trasladó a San Pietro Mussolino, ambos en el norte de Italia. «Crecí entre el fútbol, naturaleza y bocadillos de mantequilla y azúcar que me hacía mi abuela. Estudié en el instituto de arte de Valdagno, ilustración en Padua y diseño en Verona. De alguna manera sigo los dos sueños, a veces sin dormir, a veces sin comer, muchas veces ambos, pero es lo que me hace feliz», narra el diseñador, quien comenzó en el mundo de la ilustración como un ejercicio de expresión personal. Pero con el tiempo se convirtió en su trabajo. «Cuando era niño no sabía de la existencia de la figura del ilustrador, quería ser arqueólogo y viajar por Egipto.

Afortunadamente, algunas cosas han cambiado y al final de mis estudios he explorado como un arqueólogo más a fondo lo que es un ilustrador. Hablar con las imágenes me encantaba, era el equilibrio perfecto entre pasión, trabajo y expresión personal de mi mismo. Ahora soy ilustrador, diseñador y trabajo en España», explica.

Llegó a València por casualidad y se quedó por decisión propia. «En 2016, cuando acabé con los estudios de ilustración decidí hacer un viaje de tres meses. Miré muchas ciudades cerca del mar porque me encantan y encontré València. Me gustaba mucho su visión del diseño y de las artes, una ciudad que no era demasiado grande, el idioma era perfecto, al igual que su comida y su clima. Al final los tres meses se convirtieron en seis, y luego volvía algunos días cada mes porque no podía estar mucho más lejos de esta ciudad, hasta este octubre de 2019 que decidí quedarme definitivamente. Es un sueño que continúa también gracias a la Agencia Districte donde trabajo como diseñador e ilustrador», señala el italiano.

Los dibujos de Andrea se encuentran en carteles de conciertos, en las páginas de medios de comunicación y también en la imagen corporativa de varias empresas. Al principio, sus dibujos eran hechos a mano, pero poco a poco se ha ido pasando al ámbito digital. De hecho, en los últimos meses Andrea ha decidido convertir algunas de sus ilustraciones en vídeos animados que comparte en las redes sociales.

«En los últimos años trabajo en digital pero he tenido la suerte de aprender el uso de muchísimas técnicas pictóricas como el óleo, acrílico, témpera, hasta técnicas de incisión como el aguafuerte, aguatinta o litografía. Conocer estas técnicas para mí es fundamental y encantador. Dibujo siempre sobre papel mi bocetos y cuando puedo hago mis ilustraciones en acrílico sobre lienzo».

Su trabajos pueden verse constantemente sobre los muros de la ciudad de València. «Hace poco acabé un cartel para Els Magazinos en Dénia, y ahora estoy trabajando en cuatro ilustraciones para un desplegable de un museo italiano. Como diseñador estoy acabando con toda la imagen corporativa de La Sastrería, un nuevo restaurante en València, y ahora mismo acabo de publicar la ilustración para la nueva temporada de La Pérgola, una serie de conciertos de La Marina de València. Es un proyecto que me encanta, música cerca del mar en un lugar increíble, y también porque la primera temporada de conciertos fue uno de mis primeros encargos cuando llegué a València», explica el italiano.

Aunque Andrea sigue invirtiendo tiempo en su «ilustración autobiográfica», donde aparecen lugares comunes del diseñador, como el bar la Ola Fresca de Benimaclet, el quiosco de la calle La Murta o el banco de su cocina.

Actualmente, el ilustrador trabaja en una serie de 10 lienzos de 30x40 en acrílico en los que aparecen varios transeúntes leyendo el periódico.