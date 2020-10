La Mostra reivindica la gran pantalla frente a la covid

«Para nosotros era muy importante que las películas de la Mostra se puedan ver en la gran pantalla», dijo ayer el director de programación de la Mostra de València, Eduardo Guillot, durante una rueda de prensa para presentar la Palmera de Honor del certamen que se concederá en esta edición a la actriz y directora portuguesa Maria de Medeiros. «Es una cuestión de filosofía», añadió.

Lógicamente, la 35ª edición del festival de cine mediterráneo no será como las anteriores porque la covid ha obligado a reducir aforos, prescindir de la presencia de varios realizadores, evitar las espontáneas tertulias festivaleras tras los pases o incluso algo tan prosaico como ofrecer un piscolabis en la gala inaugural que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en la Rambleta con la proyección de la película The mistery of the Pink Flamingo, un proyecto de los valencianos Hermanos Polo .

Pero el cine sigue y la Mostra se ha esforzado en que toda su programación -las secciones Oficial e Informativa y los diferentes ciclos como el dedicado al conflicto vasco, la panorámica sobre el cine argelino o el recuerdo de la trayectoria del pianista José Iturbi en Hollywood- se lleve a cabo de forma presencial en los cines Babel y en la Filmoteca. La única concesión «virtual» será la clase magistral «on line» que impartirá la artista serbia Marina Abramovićel 27 de octubre y que se podrá ver en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

«Podemos decir que hemos experimentado un crecimiento cualitativo importante -subrayó Guillot sobre las cualidades de esta nueva edición de la Mostra-. Desde que retomamos el festival en 2018, el de 2020 tiene la mejor programación, lo cual es un poco frustrante porque este año hubiera sido el de dar un salto importante en todos los sentidos».

Y eso que el presupuesto del certamen presentado ayer es inferior al del anterior: se ha pasado de los 590.000 euros de la edición de 2019 a los 452.000 de la de 2020. Pese a todo, indicó ayer Guillot, este año el festival ha podido acceder a más películas que nunca (905) para diseñar su programación. «Cada año trabajamos con más gente y, por lo tanto, hay más calidad», insistió. «Antes teníamos que explicar que la Mostra había vuelto y ahora confían en nosotros».

Sobre la Sección Oficial, el responsable de la programación de la Mostra subrayó el recorrido internacional que están teniendo ya algunas de ellas que ya hans sido premiadas en diferentes festivales. También destacó la creciente presencia en el certamen del cine valenciano con diez título de ficción y no ficción, «un reflejo -indicó Guillot- de un sector que crece en cantidad y en calidad».

Guillot participó ayer junto a la concejala de Recursos Culturales de València, Glòria Tello, y la directora gerente del festival, Rosa Roig, en una rueda de prensa en la que se anunció la entrega de la Palmera de Honor de la Mostra a la actriz, guionista y músico portuguesa Maria de Medeiros.

La intérprete recibirá el galardón en la gala de clausura del festival, que se celebra el 1 de noviembre y participará también en la Mostra con una clase magistral que ofrecerá el 29 de octubre en la Fundación Bancaja. «Estamos satisfechos de que acepte nuestra invitación -subrayó Guillot-. Maria ha colaborado personalmente con el festival para que se puedan ver sus películas en él. Veremos muchos trabajos que no han llegado a las pantallas españolas».

La Mostra estrenará en España la segunda película como directora de Medeiros, Aos nossos filhos. Además, y tal como ha anunciado el festival, la Mostra permitirá al público descubrir también la última interpretación de Medeiros como protagonista, Ordem Moral, dirigida por Mário Barroso, donde da vida a Maria Adelaide Coelho da Cunha, heredera en la década de 1920 del periódico más importante de Lisboa, que dirige su marido.

El festival ofrecerá un total de siete películas seleccionadas en colaboración con la propia actriz que ha trabajado con directores como Manoel de Oliveira, Quentin Tarantino, Philip Kaufman, Juanma Bajo Ulloa o Bigas Lunas. Entre las películas que se podrán ver en la Mostra se encuentra Capitanes de abril, su debut como directora de largometrajes. También se proyectarán títulos recientes e inéditos en España, como Dos Fridas, que relata de manera intimista los últimos días de Frida Kahlo y su particular relación con su enfermera Judith Ferreto.

Tampoco se ha estrenado comercialmente en España Viaje a Portugal, una historia basada en hechos reales que la retrata la ardua odisea que sufren los inmigrantes al llegar a los controles de extranjería. El ciclo se completa con Je en suis part mort, una inquietante fábula sobre la Francia contemporánea, y The saddest music in the world, ambientada durante la Gran Depresión y centrada en un concurso para encontrar la canción más triste del mundo.

Rosa Roig, Glòria Tello y Eduardo Guillot presentaron ayer la Palmera de Honor de la Mostra para la actriz y directora portuguesa Maria de Medeiros. F