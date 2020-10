Desde hoy, las Navidades valencianas no volverán a ser lo mismo. Rafael Pla Albiach, más conocido artísticamente como el Gran Fele, falleció este martes a los 63 años de edad -habría cumplido 64 el próximo diciembre- a causa de una embolia tras superar también la covid recientemente. Símbolo del circo valenciano durante décadas y considerado por muchos como el último clásico del circo en València, Pla fue una de las figuras de este arte, sacando una sonrisa a generaciones y generaciones de niños y mayores que pasaban casa invierno por el clásico Circo Gran Fele. En esta compañía, este autor, director o payaso -entre otros oficios- impulsó una identidad propia más cercana a los circos de principios del siglo pasado en la que la magia se entremezclaba con las narraciones fantásticas. Porque su base era, en definitiva, la expresividad y el hacer reír más que generar ese gran impacto desde el primer momento. Sin embargo, Rafael Pla, Rafa o Fele era mucho más que el director -cargo que desempeñó en el Festival Gran Fele tras la muerte de su padre en 1979 y también en el circo homónimo desde su creación en 1994- de este emblema navideño que en los últimos años había encontrado en el Espai Rambleta uno de sus espacios destacados. No en vano, en su trayectoria había escrito y producido espectáculos como «Drub», «El sueño», «Zahar» o «Bluff», este último basado en una puesta en escena del «payaso tradicional» -como él mismo contaba en una entrevista con Levante-EMV en junio de 2018- en el Teatro Flumen. Asimismo, desde 2003 era miembro del Consejo Asesor de Circo del Ministerio de Cultura de España, recibiendo como director de la compañía el Premio Max de las Artes Escénicas Especial de Circo. A ello se sumaría, en 2008, el Premio Nacional de Circo concedido también por el Ministerio de Cultura. Y con todo ello, el Gran Fele no se olvidó nunca de la base y dio un impulso a la cultura también desde la educación, colaborando en iniciativas como #CCCCirc que se desarrolló hace un año y medio en el Centre del Carme para llevar este arte a todas las edades.

Reacciones tras la noticia

Tras conocerse anoche la noticia, numerosas fueron las muestras de cariño demostradas por los que algún día disfrutaron de sus espectáculos, entre ellas la del conseller de Cultura, Vicent Marzà, que se hacía eco del fallecimiento destacando que «el circo contemporáneo valenciano no habría sido lo que es sin Rafa Pla, el precursor y alma del Circo Gran Fele». En esta misma línea se expresó también el concejal del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, quien calificó de «referente» al Gran Fele, remarcando que deja como regalo «toda la magia de un arte donde él fue el rey».