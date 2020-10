Creo que conozco al Gran Fele desde siempre. Abajo y encima del escenario. O mejor habría que decir sobre la pista. Rafa, Rafael Pla, era un ser entrañable, cariñoso, humilde, amable, respetuoso, divertido y paciente. Yo creo que no terminaba de ser consciente de todo lo que había arriesgado y conseguido a lo largo de su vida artística. Ha revolucionado el circo tradicional dotándolo de contenido, modernizándolo, quitándole los animales. Ha reconvertido el circo en un espectáculo moderno y mediterráneo. De ahí el Premio Nacional de Circo que otorga el Ministerio de Cultura y muchos otros conseguidos a lo largo de su coherente carrera.

Dice mi amigo Toni Tordera que siente como si nos hubiera dejado una institución. Y es verdad. Rafa ha conseguido transformar el circo para incorporarlo a la categoría de las artes escénicas. Con su desbordante imaginación ha creado espectáculos en los que la presencia de la danza, la música en directo, el teatro y las mejores habilidades circenses se han unido a un férreo guión para, a través de un espectáculo, ya sin denominación, atrapar tanto a niños como a mayores. Ya no valen los números sueltos de circo. Su revolución ha sido no estancarse en las normas tradicionales, dando rienda suelta a su creatividad, arriesgando su propia tradición –no olvidemos que viene de una familia de circo clásico– para darle un giro de 180 grados. Podía haberle salido mal, ¡claro que sí!; innovar, arriesgar no es sinónimo de acertar y en esta profesión de equipo si no aciertas te llevas a un montón de gente por delante, incluida tu propia familia. No es fácil lanzarse al vacío. Pero Rafa lo ha hecho y ha conseguido el «más difícil todavía». Pura magia. Y sin renunciar a ninguno de sus principios: circo moderno, circo sin animales, circo respetuoso con el medio ambiente, circo en su propia carpa, circo con su propia escuela. Circo, circo, circo siempre, pero en el que la idea dramática, el guión, el compartir las emociones con los espectadores es la rueda que mueve su creación. Es cierto que el Circo Gran Fele es una institución nacional e internacional, pero es una institución nuestra.

De València, y eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos de Rafa, de ese Angelote que, como dice su compañía, se ha ido a hacer bolos al cielo. Es tan nuestra que ir en Navidad al Circo Gran Fele ya es toda una tradición. De la misma forma que en Londres en Navidad se va a ver Peter Pan, en València vamos a ver al Gran Fele. Donde Rafa nos hacía de maestro de ceremonias siempre, con su elegante bastón, un símbolo de su poder, de su autoridad, de su sabiduría, de su bondad. Desde hoy las artes escénicas valencianas están más huérfanas.