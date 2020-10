"La animación es el lenguaje más apropiado para hablar de bossa nova"

Trueba mostró las primeras imágenes del proyecto el pasado mes de marzo, en el festival Cartoon Movie de Burdeos (Francia), pero ahora ha sido el ilustrador y diseñador valenciano quien ha compartido algunas de las imágenes de la película a través de las redes sociales. Lo ha hecho junto a algunos comentarios de Trueba, que ha decidido explicar de esta manera el proceso de creación de la cinta, así como su relación -o filia- con la cultura latinoamericana, ya que esta vez el cineasta ha decidido contar la historia de Tenório Jr, un prometedor pianista brasileño que desapareció en Buenos Aires en la década de los 70.

«Me gusta el jazz. Me gusta la música brasileña. Hace cuatro años estaba escuchando un disco de los 60, cuando un piano captó mi atención. Miré la portada y descubrí un nombre que no me decía nada: Tenório Jr. Intenté buscar más sobre él y encontré un disco llamado Embalo de 1966. Habían pasado 40 años desde ese trabajo. ¿Qué había sido de él? Así fue como empecé a conocer su historia. Tenório murió en 1976 a la edad de 35 años. No podemos decir que muriese, solo desapareció. Estaba en Buenos Aires, tocando con Vinicius de Moraes y Toquinho. Una noche salió y nadie volvió a verlo jamás», explica Trueba en las notas que ha compartido Mariscal.

Según el cineasta, fue a partir de ahí cuando comenzó una investigación que lo llevó a entrevistar a diversas personas. Acumuló 150 horas de entrevistas. «Tenório salió a las dos de la madrugada, el 18 de marzo, seis días antes del colpe militar. Los disparos, los bombardeos, los asesinatos y las primeras desapariciones habían empezado ya... ¿Qué tenía que ver un pianista brasileño con todo esto? La desaparición de Tenório dejó perplejos a los músicos brasileños. Creían que era un error y pensaron que aparecería en unos días». Pero nunca lo hizo. Ante la falta de respuestas, Trueba decidió comenzar a escribir el guion de They shot the piano player. «Elegí la animación porque era el lenguaje más apropiado para recrear la vida de Tenório, su música y su era».

La implicación del cineasta en la vida real tendrá su reflejo en la película. Por ello, Trueba ha creado el personaje de Jeff Harris -al que pondrá voz el actor Jeff Goldblum-, un periodista estadounidense que, cuando prepara un libro sobre la bossa nova, queda fascinado por la historia del brasileño. Ficción y realidad se mezclan así en una cinta que lleva al espectador del Nueva York del siglo XXI al Río de Janeiro de los sesenta o al Buenos Aires de 1976, en los días del golpe de Estado militar. De este modo, la cinta da saltos en el tiempo para contar la búsqueda de un periodista y la memoria de un músico brasileño que ha caído en el olvido. Las imágenes que ha compartido Mariscal recuerda indudablemente a Chico y Rita, un proyecto exitoso, que ganó el Goya a la Mejor animación y que estuvo nominado al Oscar. Sin embargo, ni Trueba ni Mariscal querían hacer la secuela de esa historia. Para alejarse de Chico y Rita, Mariscal ha utilizado una paleta diferente de colores. De hecho, ha definido una paleta diferente para cada localización y época del filme. Incluso cuentan con una textura diferente. «No es que no te valga la experiencia anterior, pero no te puedes fiar de ella. Cada historia requiere un nuevo enfoque y un nuevo lenguaje. Esto también hace que no te aburras y no te conviertas en una especie de profesional que va a la oficina», destacó el director en una entrevista.

El protagonismo de la música es otra de las cosas que compartirá They shot the piano player con Chico y Rita. En el nuevo filme se podrá escuchar la música de artistas brasileños como Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes o Paulo Moura. Ellos también aparecerán en la película a través de la pluma de Mariscal.

Fernando Trueba cuenta con un Óscar a la mejor película de habla no inglesa por Belle Époque de 1992. Su currículum más reciente incluye el lanzamiento en enero de Bebo de Cuba, que recopila en una caja los discos, descatalogados ya, que grabó Bebo Valdés (1918-2013), y su última película, El olvido que seremos, clausuró el pasado Festival de San Sebastián. El filme lleva a la gran pantalla la novela homónima del colombiano Héctor Abad Faciolince, a partir de la cual el cineasta madrileño vuelve a ahondar en la memoria.