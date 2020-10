Escuterismo y pandemia

Una de las cosas que la covid se ha llevado por delante son las concentraciones escuteristas. La afición por las escúters clásicas, habitualmente modelos antiguos de Vespas y Lambrettas, ha sido tradicionalmente una de las tres patas donde se ha venido sustentando la escena mod desde principios de los años sesenta: motos, ropa y música. Entiendan que llegados a este punto me la bufen los mosqueos. Para mi existen escuteristas militantes, propietarios de ciclomotores que entroncan estéticamente y filosóficamente con tribus como los mods y los skinheads; y luego están los señores que van en Vespa y los chavales que tienen una Primavera por la razón que sea. Respeto para todos, pero sin equivocarse. Tener una scooter no te convierte en escuterista. Todas las paellas llevan arroz, pero no todos los arroces son paella. Y Kenny G no es jazz, y por eso la basca se ríe de él y no de John Coltrane. Aquí hay una estética, una conciencia, una banda sonora y el legado de una subcultura urbana con décadas de tradición. Busquen en la Wikipedia. Y el que se ofenda, que se junte con gente menos elitista, que hay carretera para todos. Pero que no tenga la desfachatez de querer cambiar normas escritas con sangre y gasolina hace más de cincuenta años.