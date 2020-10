El Mediterráneo de los conflictos marca la Mostra

El falso documental The mistery of the pink flamingos, del director valenciano Javier Polo, dará inicio hoy a las 11.30 horas a la 35 edición de la Mostra de València, pero será el viernes cuando comiencen en los cines Babel las proyecciones de las 11 películas que conforman este año la Sección Oficial. «El nivel de calidad crece año tras año, y este año me parece particularmente evidente ese crecimiento», asegura el responsable de la programación del festival, Eduardo Guillot.