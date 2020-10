El rosa se impone al gris en la Mostra

Una gala escueta y diferente para una Mostra particular. El festival de cine del Mediterráneo de València celebró ayer su acto de inauguración en la Rambleta en vez de en el Palau de la Música, donde lo ha hecho tradicionalmente pero que en la actualidad se encuentra cerrado por obras. El patio de butacas, normalmente con el lleno habitual de este tipo de celebraciones, lució ayer con muchos asientos vacíos para cumplir con las medidas contra el coronavirus. Y con solo una Palmera de Honor en vez de las dos habituales (se entregará en la gala de clausura a la actriz y directora portuguesa Maria de Medeiros) los discursos correspondieron únicamente a la presidenta del jurado -la escritora valenciana Elisa Ferrer-, y a los hermanos Polo, autores de The mistery of the pink flamingo, la película encargada de alzar el telón del certamen.