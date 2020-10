Mujeres en busca de respuestas para la recta final de la Mostra

Tal como destacó ayer el director de la Mostra, Eduardo Guillot, la película dirigida por Merzak Allouache supone un complemento perfecto del ciclo «Les batalles d’Algèria», ya que es un retrato del país después de las primaveras árabes.

Su protagonista, interpretada por Salima Abada, es una periodista de raza -su padre también era periodista, y fue asesinado por un grupo terrorista-, que investiga una serie de asesinatos de niñas vinculadas a una red de prostitución. Durante sus pesquisas, y mientras ella va sacando a la luz la vinculación de esta mafia con los grupos de poder político y religioso, sufre la fuerte presión de los grupos que protegen a los proxenetas responsables.

En paralelo a la trama principal, este film duro, emocionante y de final abierto va mostrando otras realidades de la Argelia contemporánea como el poder policial y el estado de temor tras las revueltas de la Primavera Árabe. También habla de los problemas a los que se ve sometido la prensa -incluso desde dentro de las redacciones-, para poder investigar y publicar en libertad, y, sobre todo, de las dificultades que sufren las mujeres para desarrollar su trabajo y su vida sin el control de los hombres.

Las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus impidieron que tras la proyección de ‘Paysages d’automne’ sus responsables hablasen sobre la película, ya que no han podido viajar desde Argelia. Y tampoco hubo rueda de prensa tras la segunda película de la Sección Oficial proyectada en la jornada de ayer y también protagonizada por una mujer en busca de respuestas. Dirigida por Zeina Durra, ‘Luxor’ está protagonizada por la actriz británica Andrea Riseborough, que interpreta a una doctora que se toma un descanso de su trabajo en la frontera entre Jordania y Siria y que en las calles de la ciudad egipcia se encuentra con un viejo amor. Se trata de un retrato íntimo de una mujer, donde el paisaje físico en el que se ambienta la historia es un reflejo de la situación emocional de la protagonista.

Y ya fuera de la Sección Oficial, ayer fue día en la Mostra para el estreno (y esta vez sí, con el equipo de la película) de ‘Coses a fer abans de morir’, ópera prima de dos reconocidos profesionales locales: el director de fotografía Miguel Llorens y la actriz y guionista Cristina Fernández. Se trata de una película coral, que cuenta con un reparto encabezado por Sergi Caballero, María Almudéver, Mireia Pérez, Manuel Maestro y Oriol Tarrasón, entre otros, y que apuesta por las emociones de los personajes para contar una historia de amistad y deudas pendientes en la que resuenan ecos de grandes clásicos como ‘Los amigos de Peter’.

Para hoy queda el último estreno en la Sección Oficial de la Mostra. Dirigida por Najwa Najjar, ‘Between heaven and earth’ propone una mirada sin maniqueísmos a la complejidad política, ideológica y religiosa de la Palestina actual, a través de una pareja en proceso de divorcio. Se trata de una singular película de carretera, poblada por personajes en permanente estado de bloqueo, que ganó el premio al mejor guion en el Festival del Cairo y acaba de ser preseleccionada para los galardones anuales de la Academia del Cine Europeo

Pero sin duda la gran protagonista de la jornada de hoy es la actriz y directora portuguesa Maria de Medeiros, que antes de su clase magistral del jueves y de recibir la Palmera de Honor en la jornada de clausura del viernes, estrena en los cines Babel ‘Aos nossos filhos’, película que dirige y en la que aborda cuestiones como la homosexualidad y los nuevos modelos de familia. Rodada en Brasil, es una sutil exploración del amor, la soledad, y las fisuras en las relaciones.

La Cabina seguirá narrando la moda a través de los mediometrajes

La Cabina – Festival Internacional de Mediometrajes de València sigue apostando por los Fashion Films, la nueva forma de narrar la moda a través del audiovisual. Esta sección de La Cabina, que cuenta con la colaboración de Barreira A+D y La Mutant, cumple ya su tercer año, siendo de los pocos festivales en España que incluye esta categoría, y acogerá el estreno en pantalla de grande de tres Fashion Films valencianos «Grey gardens. The revolutionary costume for today», de Enoy Blasco; «Aquellos días bailongos (Those dancing days)», de 404 STUDIO; «L’insecte» dirigido por Amanda Fernández para Pellicer Officiel. Por su parte, la veterana sección Inèdits mantiene su apuesta por las proyecciones de mediometrajes de cineastas consagrados en la que podremos ver piezas de Michel Gondry, Léos Carax, Bong Joon-ho , Sarah Maldoror o Juan Estelrich.