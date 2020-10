Nuevos talentos de la animación de Europa dan a conocer desde ayer sus proyectos en Cartoon Springboard València, un evento de presentación de series y largometrajes creados por estudiantes o egresados de escuelas de animación de todo el continente. Organizada por la asociación internacional CARTOON, la actividad estaba programada para celebrarse en la ciudad de València del 27 al 29 de octubre, pero se adaptó al formato online por la pandemia. Las 22 obras escogidas serán presentadas a expertos del sector para enriquecerlas y facilitar su acceso al mercado audiovisual.

La selección incluye cuatro españolas: las series ‘Kubrick and Paramecium’ de Almudena Sancho (Barreira Arte y Diseño, València), ‘The Mystery of Cucut City’ de Héctor Arnau (ESUPT, Barcelona) y ‘Viaje al Antártico’ de Eva Pérez Misa (ECAM, Madrid) y el largometraje ‘Pepino, el acordeonista’ de Alfonso Casado Diez (U-Tad, Madrid).

Esta sexta edición está marcada por la originalidad de conceptos y la diversidad de historias, con temas como la amistad, el amor, la esperanza, la búsqueda de identidad y las emociones. Los proyectos provienen de Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Reino Unido y Serbia.

Más de la mitad fueron concebidos para público juvenil/adulto, una tendencia creciente en la animación europea. En la selección también hay proyectos para niños, público familiar, preescolares y adolescentes. En formato, las series para televisión predominan frente a las series web y los largometrajes (17, 3 y 2, respectivamente).

Francia, España e Italia son los países con mayor representación, al exhibir proyectos de estudiantes de La Poudrière, L’Atelier, ESAAT y Gobelins (Francia), Barreira, U-Tad, ESUPT y ECAM (España) y de la Scuola Internazionale di Comics y el Centro Sperimentale di Cinematografia (Italia).

También hay trabajos de graduados en los últimos cinco años o que están cursando su último año de estudios de las escuelas europeas ASF VGIK y The National Film School of Denmark (Dinamarca), Filmuniversität Babelsberg ‘Konrad Wolf’ y Animationsinstitut Filmakademie Baden-Württemberg (Alemania), Dún Laoghaire IADT (Irlanda), Budapest Metropolitan University (Hungría), HKU (Holanda) y de la Faculty of Civil Engineering and Architecture (Serbia).