Javier Ruiz: " Las redes sociales son el jardín de atrás del periodismo"

Según Ruiz, las redes no juegan bajo las mismas normas que un profesional de la información, ya que no tienen «por qué respetar el derecho al honor, ya que hay quienes no se identifican en su perfil». «Al periodismo se le sanciona y a las redes sociales se les perdona. Creo que es necesario que se imponga un código ético a las redes y que todo el que quiera abrir una cuenta deba identificarse. Este jardín del periodismo hay que tapiarlo porque crecen las malas hierbas», señaló.

El periodista, antes director y presentador de «Las Mañanas de Cuatro» y «Noticias Cuatro 2», aseguró que los «medios se han contagiado de los malos hábitos de las redes». «Han empezado una carrera por la velocidad y por la primicia y hay ocasiones en que ganan en velocidad pero pierden rigor. Y eso no nos lo podemos permitir. No hay más remedio que regular las redes y autorregularnos nosotros, exigiéndonos más compromiso profesional y más rigor». «El escándalo, las fake news y lo amarillo siempre ha estado ahí, no es algo nuevo. Pero nosotros no tenemos que luchar contra eso, ya que debemos centrarnos en buscar un producto de excelencia. No competimos por los vídeos de gatitos. Tenemos que atraer al lector de otras formas, aportando valor», y continuó: «Nuestro negocio es la información y solamente así podremos sobrevivir. El que crea que puede trabajar a base de Infotainment (información y entretenimiento) se engaña, porque vive en dos mundos distintos y ahora mismo hay que escoger».

Según Ruiz, la pandemia no ha cambiado la forma de hacer periodismo, sino que «ha acelerado los cambios que venían produciéndose tras la crisis de 2008». Lo solución pasa por volver a los «fundamentos tradicionales del periodismo». El rigor y «no dejar mentir a quien quiere mentir». «Los medios son cómplices de la desinformación cuando no señalan la mentira. Si alguien dice que la tierra es plana no basta con anunciar que lo dice, sino en demostrar que es mentira».

Cónclave periodístico sobre los medios y la pandemia

Las Naves organizó ayer una jornada para reivindicar el papel de los medios de comunicación durante la pandemia, así como descubrir cómo los medios han innovado durante esta para seguir siendo esenciales. Durante la jornada participaron Beatriz Gallardo, secretaria autonómica de Prospectiva y Comunicación de la Generalitat; Julio Monreal, director general Relaciones Institucionales Levante-EMV; Javier Alfonso, director de ‘Valencia Plaza’; Adolf Beltrán, de ‘eldiariocv.es’; Alberto Caparrós, de ‘ABC Valencia’; y Carlos Córdoba, de ‘El País’; Eduard Ureña, jefe de informativos de ‘Onda Cero CV’; Víctor Romero, de ‘elconfidencial.com CV’; Mikel Labastida, de ‘Las Provincias’; Elvira Graullera, delegada de ‘Europa Press CV’; o Dani Valero, de ‘El Español CV’.