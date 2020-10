La película italiana “Favolacce”, un despiadado y en ocasiones desagradable retrato del mundo adulto, ha sido la ganadora de la Palmera d’Or de la 35ª edición de la Mostra de València–Cinema del Mediterrani, festival que ha llegado esta tarde a su fin con una gala de clausura en la Rambleta en la que se le ha concedido la Palmera d’Honor a la directora y actriz portuguesa Maria de Medeiros.

El jurado, presidido por la escritora valenciana Elisa Ferrer, ha considerado que la fábula ácida realizada por los hermanos Fabio y Damiano D’Innocenzo -quienes se han llevado además el premio a la mejor dirección- merece el principal galardón de la Mostra (dotado con 25.000 euros) “por la representación inteligentemente provocativa del eterno conflicto entre generaciones en el contexto de una sociedad en descomposición”.

La Palmera de Plata, dotada con 10.000 euros, ha sido para "Willow", del macedonio Milcho Manchevski. El director se sirve de tres historias interconectadas protagonizadas por mujeres para plantear una profunda reflexión sobre el control de sus cuerpos. En opinión del jurado, se trata de “una película muy bien dirigida que explora el concepto de maternidad a través de la búsqueda del amor de tres mujeres”.

La Palmera de Bronce, dotada con 5.000 euros, es para el primer film de ficción producido por la Comuna de Cine de Rojava (Siria), “Por la libertad” (“The End Will be Spectacular”), del director Ersin Çelik. Una película bélica que relata el sitio de cien días a que fueron sometidos los kurdos por parte del ejército turco en la ciudad de Diyarbakir en 2015. Para el jurado de Mostra de València, “Por la libertad” es merecedora de esta Palmera de Bronce porque “el cine es la mejor herramienta para que las historias no se olviden. A pesar de las condiciones, las dificultades y las imposibilidades, el equipo se atrevió a hacer esta película porque considera que merece la pena que se explique su historia”.

Además, el jurado ha concedido el premio al Mejor guion para Merzak Allouache y Bahia Allouache por “Paysages d’Automne”. El premio de Mejor Interpretación Masculina ha sido para Firas Nassar por “Between Heaven and Earth”; el de mejor Interpretación femenina para Adriana Matoshi por ‘Zana’; el de mejor fotografía para Adolpho Velos por “Mosquito” y la Mejor banda sonora para Justin Melland por ‘Mosquito’.

En virtud del Convenio de colaboración entre À Punt y Mostra de València se concede el premio À Punt, a la película de la Sección Oficial que “promueva los valores de integración social, civismo, cooperación y paz, desde el respecto a la diversidad de social, de género, cultural y geográfica”. La escogida ha sido “Paysages d’Automne”, del argelino Merzak Allouache. Este premio lleva implícita la adquisición de los derechos de emisión por parte de À Punt Mèdia.

À Punt valora especialmente en “Paysages d’Automne” la capacidad de los creadores para hacer valer el periodismo de investigación como instrumento para descubrir la parte más profunda de la realidad social. En este caso, la mirada de la protagonista sirve para revelar la convulsión del mundo islámico desprendido de la Primavera Árabe, y retrata aspectos tan diversos como el machismo estructural que viven las mujeres, la corrupción sistémica y la pérdida de derechos que afecta la libertad de prensa.

Las películas ganadoras se podrán ver este fin de semana en los Cines Babel.