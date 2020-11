Teresa Lozano: "Los actores y gestores teatrales valencianos que siguieron en pie durante la crisis son héroes"

Con muchísima emoción. Ha sido algo que no me esperaba. Además, el premio me ha llegado en un momento delicado, porque estoy confinada en mi casa de Madrid tras dar positivo en coronavirus. Tres del reparto de «Sueño de una noche de verano» dimos positivo. Estaba confinada, con la función cancelada, y de pronto me llama el conseller Vicent Marzà para darme la noticia. Fue una inyección de energía enorme.

Durante su carrera ha trabajado mucho en Madrid y Barcelona, pero siempre ha regresado a València.

Sí, siempre quise quedarme. Vivo en València y siempre que me han propuesto algo bueno aquí lo he hecho. Con València siempre cuento.

Dice que está jubilada, pero no hemos dejado de verla sobre las tablas, en televisión o en el cine.

Sí, hace mucho que decidí jubilarme, porque tengo 76 años. Pero como estoy muy bien físicamente y de memoria, cuando surge algún proyecto que me gusta, lo hago. Pero ahora elijo más, porque soy mayor. Ahora me permito más ese lujo.

¿Cuáles son los proyectos que hacen que pare su jubilación?

Papeles pequeños, preferentemente teatrales. En Madrid me habían ofrecido el personaje de Puck de «Sueño de una noche de verano». Me mueve mucho el teatro, sobre todo los textos potentes, contemporáneos o clásicos.

¿Cómo ha vivido la nueva normalidad sobre el escenario?

La función que estaba haciendo en Madrid era en una sala pequeña. El público estaba muy presente. El primer día, miré al público, y me impactó. La mascarilla borra completamente la expresión. Pero al cabo de un rato conseguí crear esa conexión que se tiene con el público. Si la obra funciona, se establece esa conexión. Aunque me continúa pareciendo impactante a la vista. Parece que los asistentes se hayan convertido en momias, con caras vendadas (ríe).

Es la socia nº1 de l’Associació d’Actors i Actrius del País Valencià (AAPV). Fue presidenta del colectivo durante los 80. Era un momento en el que estaba todo por hacer.

Sí. Fue un momento de una vitalidad teatral brutal en València. Se hizo el Centro Dramático y fundamos la AAPV. Me movilizaron unos compañeros para presidir el colectivo porque yo ya era veterana. La primera junta directiva de la asociación trabajó muchísimo para ponerla en marcha.

Antes pasó por Madrid y Barcelona. En la ciudad condal estudió en la Academia de Albert Boadella, junto a Lluís Pasqual.

Allí conocí a los que luego fundarían el Teatre Lliure. Estuve durante 20 años yendo y viniendo de Barcelona. Viví la renovación teatral que se hizo a través del Lliure y del Institut de Teatre. Luego estuve más vinculada a Madrid, pero siempre volví a València.

Cuando vino el cambio de gobierno dejó de estar tan presente en la escena valenciana.

La actividad teatral bajó muchísimo. De hecho, no recuerdo ninguna propuesta que me hicieran. Fue un momento muy gris. Los actores y los gestores teatrales que lucharon durante ese periodo se merecen un premio. Las salas privadas que consiguieron sobrevivir a aquello son héroes. Luego vino la crisis y lo agravó todo aún más. Ellos estuvieron al pie del cañón, a pesar del bajón cultural. Es admirable. De hecho, a ellos irá dedicado mi premio. Como no puedo ir a recogerlo, Jaume Policarpo pronunciará mi discurso.

¿Cómo ve la situación ahora? El último estreno del teatro público valenciano ha sido «Poder i santedat», de Manuel Molins.

Sí, conozco a Manolo y a Paco Azorín. Con esos dos nombres ya te haces una idea del nivel. También supe lo que pasó antes del estreno, los actos vandálicos y la denuncia de Abogados Cristianos. Que no se pueda hablar de la religión en el siglo XXI me parece increíble. Me parece muy significativo que se programe una obra como «Poder i santedat» en el Principal, porque es necesario hablar de ciertos temas y con libertad.

Trabajó con Berlanga en «Todos a la cárcel». En 2021 se celebrará el Año Berlanga.

Lo recuerdo con mucho cariño. Fue un rodaje complicado por la gente que éramos. Él era divertidísimo, además ayudaba mucho a los actores. Fue un genio.