Hoy martes, 3 de noviembre, los estadounidenses están llamados a las urnas para elegir si quieren mantener en la Casa Blanca al republicano Donald Trump o si prefieren como nuevo inquilino del Despacho Oval al demócrata Joe Biden. El hasta ahora presidente ha sido siempre un hombre hecho por y para el espectáculo, con sus discursos populistas, su afición por provocar al personal y su incontinencia verbal en Twitter, y se ha sabido mover como pez en el agua bajo los focos, ya fuera como maestro de ceremonias en el longevo concurso de la NBC «The Apprentice» (donde los participantes aspiraban a dirigir una de sus empresas y Trump convirtió en un himno la frase «¡Estás despedido!») o haciendo cameos en películas y series como ‘Solo en casa 2’, «El príncipe de Bel Air», «Sexo en Nueva York», ‘Zoolander’, «The nanny», ‘Amor con preaviso’ e incluso el famoso programa de lucha libre «Pressing Catch».

Lo que seguro que le ha gustado mucho menos es cómo lo ha retratado la pequeña pantalla en su etapa de legislatura, con las incisivas imitaciones en programas como el mítico «Saturday night live», donde Alec Baldwin se ha consagrado como su gran clon televisivo. Algunas series también han dado cuenta de cómo se han desarrollado sus (hasta el momento) cuatro años de mandato, a veces a través de una perspectiva sarcástica y humorística para reírse de sus decisiones más controvertidas, y otras tratando de recrear los hechos de la manera más fidedigna posible.

La inmigración, el racismo y el #MeToo son algunos de los temas de las ficciones que han reflejado su mandato

Aquí repasamos diez producciones televisivas que son un retrato de la era Trump. Aunque no en todas aparece el presidente en primera persona, y algunas presenten una realidad distópica (como «Watchmen» y «El cuento de la criada»), todas están marcadas por temas que han sido foco de conflicto con la actual política de la Casa Blanca, como la inmigración, el racismo, el movimiento feminista #MeToo, la cruzada contra la prensa no afín y el auge de las fake-news.

THE GOOD FIGHT

El bufete afroamericano (Movistar):

El spin-off de «The good wife» es la ficción antiTrump por excelencia. Su primera secuencia es una declaración de intenciones: la protagonista, la abogada Diane Lockhart, ve con estupor en su tele cómo Trump vota su cargo a la vez que su futuro se desmorona por una estafa piramidal. La serie sigue el devenir de la letrada en su nuevo bufete, de mayoría afroamericana, mientras adereza la trama con polémicas que han salpicado al presidente, como la posibilidad de un impeachment o de que Melania pida el divorcio.

ANIMADO PRESIDENTE

Una mordaz caricatura (Movistar):

El humorista y presentador Stephen Colbert produce esta caricatura surrealista y animada de cómo es el día a día de Trump y su círculo más cercano en la Casa Blanca. Además del presidente, que recurre a la guerra como táctica para aumentar su popularidad y distrae a los medios lanzando exabruptos en Twitter, no faltan sus hijos Eric y Don, a los que retrata como dos auténticos lelos; su hija Ivanka, tan estilosa como superficial, y su mujer, Melania, reclamando siempre un poco de atención.

AMERICAN CRIME

El drama de la inmigración (Movistar):

John Ridley, ganador de un Oscar por el guion de 12 años de esclavitud, vuelve a incidir en la cuestión racial en esta serie de tres temporadas autoconclusivas. La última es un retrato del drama de los inmigrantes ilegales que trabajan, expuestos a toxinas y productos químicos y por un mísero sueldo, en los campos de Carolina del Norte, una dura realidad que se puede extrapolar a otras muchas zonas de EEUU. La serie pone cara a aquellos a los que Trump quería parar con su famoso muro con México.

EL CUENTO DE LA CRIADA

Padres sin sus hijos (HBO):

Seguro que cuando Margaret Atwood escribió en 1985 el libro en el que se basa esta serie distópica -que plantea un país ultrarreligioso en el que las mujeres fértiles son vistas como máquinas de fabricar bebés- nunca se imaginó que su obra pudiera ser considerada un reflejo del EEUU del siglo XXI. Muchos comparan las escenas en las que a las criadas de la serie les arrebataban a sus hijos con la política migratoria de tolerancia cero que separó a miles de niños de sus padres sinpapeles en la frontera con México.

LA LEY DE COMEY

El exdirector del FBI (Movistar):

James Comey, exdirector del FBI, fue en mayo del 2017 el primero de los muchos altos cargos despedidos de forma repentina en la Administración desde la llegada de Trump. El inicio de su enfrentamiento es el eje de esta miniserie basada en un libro del propio Comey y protagonizada por Jeff Daniels y Brendan Gleeson. El relato profundiza en episodios clave de la historia reciente de EEUU, como la posible alianza del mandatario con la inteligencia rusa y la investigación de los correos filtrados de Hillary Clinton.

EL CUARTO PODER

Ataque a la prensa (Movistar):

Una de las cruzadas que ha llevado a cabo Trump ha sido contra los medios no afines, a los que tilda como «el enemigo del pueblo» y acusa de publicar fake news. El mayor ejemplo de ellos es el prestigioso The New York Times. Esta serie documental de cuatro episodios de Showtime muestra cómo los periodistas del diario siguieron los asuntos turbios del presidente durante su primer año de mandato, a la vez que tenían que estar atentos a la hiperactividad informativa del mandatario en las redes sociales.

HOMELAND

Teorías conspiratorias (Fox y Netflix):

La serie de espías que supo reinventarse temporada a temporada (y tuvo ocho) siempre apostó por incorporar en su intrincada trama elementos reconocibles de la vida política real americana, como la paranoia y el fanatismo de algunos medios. Como en el que trabajaba el radiopredicador conspiranoico Brett O’Keefe, personaje claramente inspirado en uno de los azotes de la izquierda estadounidense, Alex Jones, responsable del portal InfoWars y al que Trump ha elogiado en varias ocasiones.

WATCHMEN

La cultura del racismo (HBO)

Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) habló del racismo intrínseco a EEUU en esta adaptación libre de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Presenta un mundo alternativo y con toques fantásticos donde la heroína es una policía que oculta su rostro detrás de una máscara. Se trata de un original relato acerca de la marginación de toda una comunidad (la afroamericana), que puede verse como un despiadado espejo de la historia actual de EEUU, donde las protestas por el tema racial están más vivas que nunca.

ORANGE IS THE NEW BLACK

La violencia policial (Movistar y Netflix):

Aunque la serie carcelaria se estrenó antes de que Trump ganara las elecciones, hay una secuencia de su cuarta temporada que vaticinó un trágico suceso que ha marcado los últimos meses de la política estadounidense, la muerte de George Floyd, que reavivó las protestas raciales y el movimiento Black Lives Matter. Es la del fallecimiento del personaje de Poussey a manos de un guarda que la asfixió con su rodilla mientras la inmovilizaba. Evocaba otro caso real, el de Eric Garner, víctima de la brutalidad policial.

THE MORNING SHOW

El auge del #MeToo (Apple+):

«Cuando eres una estrella, [las mujeres] te dejan hacerles cualquier cosa. Agarrarlas por el coño. Lo que sea». Esta es una de las frases machistas del presidente, que siempre ha mirado con escepticismo el movimiento #MeToo. La serie con la que desembarcó Apple+ ha sido la primera ficción en abordar este llamamiento a denunciar el acoso sexual en la era Trump, a través de la historia de las acusaciones vertidas contra el presentador estrella de un ficticio programa matinal (interpretado por Steve Carell).