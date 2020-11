Trump no tiene quien le cante

A él le importará tres huevos de pato, pero si a mí, siendo famoso (un suponer), me diesen la espalda públicamente Neil Young, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, John Fogherty, Elton John y R.E.M. me escondería en el hoyo más profundo del planeta, me sometería a una penitencia tan atroz que haría vomitar al mismísimo Torquemada y declararía maldita a toda mi estirpe por los siglos de los siglos. Pero ya les digo yo que a Donald Trump se le da una higa, y por ser como es y por decir lo que dice, se ha quedado sin apoyos musicales decentes durante su campaña.