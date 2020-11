El ADN del mediterráneo lleva presupuestada la música. El ritmo ha sido la piedra de toque cada día de fiesta en València, ya sea en un festejo popular en verano o en un fiesta familiar en invierno. Nunca ha habido una época para sentirla. La música, llevada a su máximo exponente con las bandas primitivas que con tanto orgullo enarbola la ciudad de música de Llíria, ha sido un catalizador de emociones para los valencianos. Y un motivo de encuentro, de reunión.

Por eso, la que fuera ganadora de OT en 2017, Amaia Romero, ha vuelto a escena para presentar su nueva canción, "El encuentro", realizada junto al DJ y productor Alizzz (Cristian Quirante), el responsable de algunos de los grandes hits de C. Tangana como "Demasiadas Mujeres". Hay que recordar que este productor no es la primera vez que trabaja con jóvenes artistas que han salido de la factoría televisiva Operación Triunfo. Ya lo hizo en "Me Quedo", la canción que Aitana y Lola Indigo llevaron a la cima en junio de 2019.

"El encuentro" es un tema redondo porque desborda fantasía y sorprende por sus efectos especiales. La letra, el videoclip y el raccord de la historia inspirado en la ruta del bakalao tiene su punto. No gustará a los más clásicos, ni a los más puristas que se enamoraron de esa potente voz que avanzó en los castings de OT. Pero se podría decir que Amaia y Alizzz han hecho un tributo a una forma de ocio nocturno en la que participaban miles de jóvenes valencianos en las discotecas del área metropolitana de València como Barraca, Spook Factory, Chocolate, Espiral o Puzzle.

Amaia se desata en el videoclip, con un vestido de cuero y un look modernísimo de fiesta al más puro estilo Chimo Bayo, gurú del techno y único superviviente de la ruta del bakalao con su "Hu-ha", "Bombas", "La Tía Enriqueta" o "Así me gusta a mí" que todavía resuenan en el imaginario colectivo de miles de valencianos. A ellas, ahora, habrá que sumar "El encuentro".