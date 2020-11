El pasado febrero, el bibliotecario y músico valenciano Néstor Mir publicó ‘Un inmens i infinit continent’, un disco producido por Miquel Àngel Landete que era, al mismo tiempo, consecuencia de un viaje e invitación al viaje. «La intención del disco es que abra las puertas para que viajemos todos», explicaba Mir a Levante-EMV para relatar el origen de este proyecto: «En 2018 viajé con mi familia a Canadá un tiempo en el que estábamos muy encorsetados por el nacionalismo, por el España es pequeña pero hagámosla más pequeña aún, y este viaje fue romper y mostrar que el mundo es más extenso de lo que vemos y que a España le falta multiculturalidad y visión del mundo».

«Viajar -añadía Mir- es para mí una posición ante la vida, es viajar no como turista sino intentando imaginar cómo vivirías en el lugar al que vas. El disco cuenta esa imposibilidad de poder vivir unos años en Montreal con mi familia, y de la imposibilidad nació el disco. Me creé yo mismo el inmenso continente, no es real pero tengo nueve canciones con las que he viajado al lugar al que no he podido ir».

De la frustración Mir sacó primero un viaje interior, después un disco y ahora ha sacado también una obra de teatro y una novela que acaba de publicar Che Books y que se presentará el próximo 25 de noviembre en la librería Bangarang.

La obra de teatro se estrena hoy en la Sala Ultramar, donde estará hasta el domingo 8 de noviembre. El viaje trascendental que ha de dar un giro a la vida del autor se representa a través de un concierto en directo, real, con cuatro músicos en escena -Estela Tormo (de Júlia), Amadeo Moscardó y Juan Barcala (Cándida), acompañados por el actor Jaume Ibáñez (Caterva Teatre) quien se encargará de representar los múltiples personajes que forman parte de esta historia.

La función-concierto, con dramaturgia y dirección de La Teta Calva, pone en escena otro fracaso existencial del protagonista mediante un relato tragicómico, ácido e irónico. La tensión que se deriva del afán por cambiar de vida, la disputa entre el ser y el deseo de ser.

Por ahí va también el libro basado en el disco y lleno de referencias musicales (Kurt Vile, The War on Drugs...) y deslumbramientos literarios (’Middlesex’ de Jeffrey Eugenides, ‘Saber matar’, del también valenciano Mr. Perfumme...). Además de la deriva y el viaje iniciático, en la trama de la novela que alterna el existencialismo, la ensoñación psicotrópica y la especulación distópica, el lector se encontrará con el ascenso de la extrema derecha, la emergencia climática, las exigencias de los padres contra sus hijos, la crisis de la pareja tradicional y la pequeña burguesía valenciana.